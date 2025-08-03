張文赫

台股震盪應對川普關稅期限

川普設下8月1日為「貿易協議最後期限」，屆時若各國未與美國達成協議，否則將面臨所謂「對等關稅」調升。副總統蕭美琴上周五早上表示談判團隊還在 不間斷拚搏中。美股上週半導體與軟體巨頭如 Alphabet 等企業陸續揭曉亮眼成績單，為財報季打下強心針，標普 500 指數連五日刷新歷史新高。川普淡化撤換聯準會主席鮑爾的傳聞，進一步提振市場信心，美元應聲走強。7/26第一波大罷免落幕以及美歐達成關稅協議，但截至7月28日美對台關稅仍未定，本周台股延續震盪格局，盤面上類股輪動快速，可留意AI、PCB、機器人題材股未來表現。

AI 機器人時代新焦點

新漢（8234）為工業電腦廠，主攻自動化、邊緣運算與AI機器人應用。近月營收年增逾20%，基本面穩健，受惠AI自動化趨勢與產業聯盟題材，在工業電腦領域累積的豐富經驗，使其能提供客製化且高效能的邊緣運算解決方案。AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）於6/25日舉行年度股東大會，執行長黃仁勳除重申人工智慧（AI）為核心業務動能，更高聲宣示機器人技術是「數兆美元等級的第二成長曲線」，自駕車將成為首波應用主力。來自臺灣AI機器人產業大聯盟7月22日正式成立，集結六大產業公協會、法人研究單位，以及超過十家以上的指標性企業，橫跨機械、電子、雲端、AI軟體、系統整合與終端應用。聯盟目標推動台灣AI機器人自主產業鏈、強化產業國際競爭力，預計2030年產值挑戰新台幣兆元大關。產業界與輝達、台積電高層齊聲看好機器人商機，帶動相關概念股資金流入。新漢身為首波受邀廠商，市場資金明顯湧入，題材效應也讓股價近期持續走高。新漢的營運前景備受期待，投資人可留意其潛在的買點。

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