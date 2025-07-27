AI新十大建設黑馬：光聖

◎賴建承CSIA

行政院於7/22召開下半年首場經濟發展委員會顧問會議，公布「AI新十大建設」藍圖，國發會主委劉鏡清表示，將瞄準矽光子、量子電腦、智慧機器人三項關鍵技術，預期2040年創造15兆元產值、50萬高薪就業機會，並有三座國際級實驗室。劉鏡清主委也指出，台灣在封裝領域領先全球至少20年，將鎖定光模組、光通訊，讓矽光子成為「新護國群山」之一。因此，筆者認為沉寂一斷時間的矽光子&CPO族群將會再度成為市場焦點，且在台積電、日月光、輝達等力推下，2026年的矽光子商機將大爆發，相關供應鏈可望雨露均霑。

智邦、台燿股價率先創歷史新高

高盛表示H100、GB200晶片每顆需搭配3顆800G光收發模組，GB300每顆搭配4.5顆光收發模組，特定ASIC應用更達8顆，故將2025、2026年800G光收發模組銷售，上修增幅分別高達10%、58%，預計2025年與2026年市場規模，將分別增長60%、52%。此外，摩根大通也認為CPO於2025年起飛，2030年達到50億美元規模，最初由800G、1.6T帶動需求，最終由3.2T大規模推動，其中傳統可插拔模組市場(Pluggable)至2030年達230億美元，年複合成長率17%，整體光通訊於2030年將達290億美元，年複合成長率超過20%。近期已有生產交換器板材的台燿(6274)與交換器的智邦(2345)均於7/10寫下歷史高點，台燿見到274.5元、智邦見到819元，研判第一季獲利不差的光聖(6442)、聯鈞(3450)及華星光(4979)等值得留意。

光聖EPS上看17.5元，外資&投信買超

受惠美國數據中心需求強勁及拜登基建法案帶動，光聖2024年營收64.1億元，年增145%，其中高毛利的被動光纖產品占比大增，數據中心產品營收佔比高達85%，毛利率大幅提升至55.6%，全年EPS14.3元。光聖具備自動化產線設計能力，近年轉向5G、低軌衛星與光通訊等，也參與美系大廠於馬國的資料中心標案，最快Q3出貨， 加上美國基礎建設持續推進，美系客戶數據中心對光聖主被動元件產品持續下單，目前訂單能見度已看到年底。6月營收10.5億，月增31.7%、年增79.03%，累計上半年營收50.1億，年增達121.04%。第一季EPS4.26元，預期Q2獲利可更上層樓，全年EPS預估17.5元。技術面已於7/18帶量突破均線糾結，並且放量上攻，同時MACD回到零軸以上，柱狀圖也翻紅，加上外資與投信聯袂大買，逢低可分批布局。

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