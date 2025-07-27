轉型到AI伺服器的潛力股

◎黃清照 CSIA

大盤到7/22漲到23486最高點，直線下殺到22987，在KD向下(K值75.55%、D值80.91%)一日反轉，且量能放大4361億，為21天以來的最大，除顯示有部分漲多股主力有烙跑嫌疑(放大量的金居、新盛力、富喬、前鼎…)及六大高估股，這部分投資人要小心應對，有些我認為會開始修正，另有一部分如南電、景碩、欣興也先前量能量太大也要做技術面的修正，這部分要修正8~13天，另本益比超低的AI及業績股我認為修正到22842~22712就可領先落底，也就是選股不選市，且以KD在低檔的光寶科、健鼎、神達、緯創、辛耘、良維、國巨、貿聯、奇鋐、台燿、矽格、欣銓、日電貿、僑威、聯詠、義隆電、聯陽、東陽、耿鼎、立隆、佳邦、興勤、聯電、富鼎，另勤誠、旺矽、鴻海、廣達、台積電…這部分再回檔3~6%也可注意。

具爆發力的小貿聯：良維

良維Q1營收23.41億較2024/Q4的22.29億、季增5%，但毛利、營利各為6.89、4.39億，較Q4的6.16、3.05億、季增11.85%、43.9%具大成長，主要就是毛利率及營利率各增1.9%、5%，單季EPS 2.56元，而Q2的合併營收26.10又較Q1的23.41季增11.5%，表現更好。良維是一家專業的電源線和充電器專接頭製造商，也是生產訊號傳輸線組。早期以消費電子線材為主，但近來轉型到高功率電源線和車用充電線，並擴產到AI伺服器、資料中心和電動車的高毛利產品，在伺服器大電流線材以掌握關鍵客戶，除了主要的AI大客戶亞馬遜外，Goole、Meta、微軟等CSP也是今年切入的新客戶，已陸續通過認證，在2025年放量，也在品牌伺服器HP、DELL、聯想有一定的供貨比重，除受惠AI伺服器電源瓦束提升的線材單價，AWS營運比重可望續提升助力伺服器營收，另良維車用大客戶為美國大廠Charge Point，在美國經營超過50%的充電站，公司看好2025年有近20%的成長幅度。良維將是一檔貿聯翻版的小貿聯飆股，今年EPS可達8.8~10，股價7/22收102.5、EPS低到11.6 倍(以8.8元EPS算)，逢低建議積極布局。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1655期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw