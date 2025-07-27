美對台關稅未確定前 搭上AI持續創高

美國數據顯示消費者通膨預期有所改善，美債殖利率下降，但7/21傳美國對歐盟關稅至少徵 15% 至 20%，美股上週五變化不大，道瓊收黑 142.3 點，那斯達克小漲 0.05%，連漲五個交易日，同時續創盤中與收盤歷史新高。7/21台股大盤指數高檔震盪，大盤成交量縮至3000億元附近，顯然台灣關稅未確定前，仍有很多變數，令投資人觀望。目前類股快速輪動，以 PCB 、IC 設計、機器人類股爲偏多，大盤指數23340點在高檔震盪，集中指數站在 5 日線之上，有利於多方操作。7/21外資期貨未平倉空單減為46556口，近期已大幅減少13000口左右，但仍然處於高水位。

楠梓電(2316 )搭上 AI 與高階運算，轉型效益顯現

在全球電子產品需求增強，特別是 AI 伺服器應用蓬勃發展的背景下，楠梓電(2316)正搭上這波高成長列車，未來營運展望看好。楠梓電為一家傳統 PCB 製造商，近年來積極轉型，將重心放在 AI 相關的高階產品 領域，策略效益逐漸浮現。據市場資料顯示，通訊電子雖仍為最大宗，但 AI 加速相關的 HPC 應用已佔 13%，顯示轉型已見成效。公司預期，未來 HPC 業務將成為重要的營收成長引擎，並計劃在 2025 年將 HPC 應用營收佔比持續拉升至 18%~19%，成長幅度達 5~6 個百分點。這項策略不僅有助於營收增長，由於 HPC 產品毛利率較高，更可望推升整體獲利。2025營收季成長46.49%，EPS 1.82元。楠梓電透過其重要轉投資公司滬士電子 (002463-SZ) 間接受惠。滬士電子是 AI 伺服器板的主要供應商，其獲利表現與 AI/HPC 市場的強勁成長高度相關。楠梓電透過積極的轉型策略，成功搭上了 AI 和 HPC 市場的快速成長列車。其在產品組合優化、高階訂單掌握以及海外產能佈局方面的努力，都預示著公司未來發展可期。近期股價持續走強，可留意買點。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1655期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw