電池模組廠的後起之秀─新盛力

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股上週五持續創下歷史新高，那斯達克指數累計全週漲幅約1.5%。說明市場信心並未被川普的關稅升級與聯準會降息的不確定性擊敗，但接下來也是美股財報周大量公告的時候，包括德儀、可口可樂、特斯拉、谷歌以及INTEL等，不過近期Netflix財報表現亮眼，甚至還上調全年營收展望，只是對於下一季獲利預測提出一些示警，市場就不買單，股價反而出現重挫，因此接下來的科技龍頭股有沒有辦法持續走高，在財報公佈之後的走勢就十分重要。

而上周重磅利多消息，便是輝達將恢復H20晶片在中國銷售，激勵台灣相關供應鏈，輝達H20晶片雖然是降階品，卻是中國目前唯一能合法取得的輝達高階GPU，能夠恢復出貨，對台灣多家參與晶片製造的廠商帶來激勵。像是晶圓代工的台積電(2330)，伺服器代工的鴻海(2317)、英業達(2356)，鴻準(2354)等，為多頭的信心帶來一劑強心針，隨著NVIDIA創高，全世界有9成以上的AI伺服器由台灣廠商製造，台股不會落後的。

新盛力(4931)前身為SONY在台灣的鋰離子電池模組生產工廠，產品聚焦在伺服器BBU、電動手工具機、儲能系統及兩輪輕型電動交通工具三大領域，受惠於BBU需求強勁，去年BBU營收占比已近50%，電動工具機相關營收占比約30%，電動自行車占比約20%。日前新盛力也公告自結5月稅後淨損1900萬，較去年同期獲利700萬由盈轉虧，單月每股淨損0.3元。5月虧損主要受到匯率影響。不過下半年受AI伺服器帶動，BBU需求持續提升，各國持續建設資料中心，仍有高點可期。

而近期根據法人訪查，台達電(2308)原本AI server BBU廠商為順達(3211)，但CSP客戶不接受單一供應鏈，因此台達電在與新盛力接洽後，發現在BBU產品的技術不輸於順達，因此積極扶植新盛力為二供，並向四大CSP廠推廣新盛力，目前新盛力已於5~6月送樣且取得供應商代碼，整體進度順利，預計新盛力在今年Q4將成為CSP AI server BBU新供應商，新盛力6月營收1.61億、月增7.8%、年增1.7%，上半年累計營收11.2億，年增7.9%，營收表現也優於預期，投資朋友不妨留意。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1655期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw