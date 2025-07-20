張文赫

等待新「對等關稅」公布答案

川普本周已公布了20多個國家的新「對等關稅」清單。台灣尚未列入在已公布的對等關稅國家名單中，台美雙邊關稅談判仍在持續討論中。輝達NVIDIA近期表現勢不可擋，市值正式突破 4 兆美元的歷史里程碑，為全球科技業投下震撼彈。受此激勵，7/10標普500指數與那斯達克指數雙雙刷新歷史新高，反映了投資人對企業財報的強勁信心，足以抵消市場對通膨壓力和川普政府關稅政策不確定性的擔憂。台股權值股穩健，但AI 概念股輪動儘管外部環境仍有雜音，台股大盤指數的短線壓力仍在，7/11川普宣布對加拿大加徵 35% 關稅，並預告將調高多數貿易夥伴的整體關稅，引發市場對貿易戰升級的擔憂，川普關稅和匯兌損失等負面因素，近期恐持續影響台股。台股上週收盤更呈現，周線連三紅的強勁走勢，累計上漲 203 點。7/14外資在期貨未平倉空單達59873口，這顯示外資近期現貨市場買超的同時，在期貨市場積極進行避險操作。

輝達市值突破 4 兆美元，AI 趨勢不可逆，再次凸顯其在全球 AI 晶片市場的絕對領先地位，並持續為台股科技類股提供強勁支撐。作為全球科技供應鏈的重鎮，台灣企業在 AI 產業中扮演著舉足輕重的角色，從晶圓代工（如台積電）到零組件供應商，都將是這波 AI 浪潮下的主要受惠者。

南電迎AI浪潮，ABF載板谷底翻揚

南電（8046）ABF載板產業受到庫存去化影響，隨著市場逐步回穩，2025年南電營運表現可望明顯改善，主要受惠於AI應用、Nvidia新一代顯示卡需求增長，以及去年基期較低。今年業績回溫6月合併營收31.22億元 年增13.74%。南電在ABF載板領域擁有領先的技術與產能。ABF載板是AI伺服器、高效能運算 (HPC)、5G通訊以及資料中心等高階應用晶片封裝的關鍵材料。長期來看，AI和HPC的趨勢為南電的ABF業務提供了堅實的成長基礎。近期股價向上之表現，技術面股價站上所有均線，呈現多頭排列，可留意買點。

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