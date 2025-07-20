載板景氣回溫的績優股─欣興

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股上週五受到川普貿易戰衝擊而下跌，川普又對加拿大課徵35%關稅、對歐盟和墨西哥課徵30%關稅，不過儘管指數收黑，但輝達股價漲0.5%、台積電ADR漲0.28%，目前台灣的關稅還沒公佈，川普先前就對外表示，大約還有22個還沒宣布關稅的國家，關稅稅率不是15%就是20%，或許未來台灣的關稅可能就是這兩個其中之一，這樣的關稅稅率比日韓的25%的確都來的低，加上新台幣Q2升值12.2%，多少緩和了來自美方的壓力。

台積電本周法說會，但6月營收2637億，月減17.7%之多，因減少幅度較大，市場有些雜音，不過目前市場氣氛偏向樂觀，川普關稅利空一旦鈍化，台積電股價創新高價也是時間早晚的事，因為營收畢竟已是「過去式」，接下來Q3、Q4甚至明年展望，才是真正決定台積電與台股大盤後續走勢的關鍵，並且輝達率先攻破4兆美元市值，創下新里程碑，台積電身為輝達最密切的AI供應鏈，沒道理會看壞後市。

儘管台灣關稅尚未出爐，但載板三雄之一的欣興(3037)，今年下半年營運仍穩健成長，台幣計價下，今年營收年增率與季增率皆落在8~10%之間，若以美元計價，成長幅度更為可觀。目前AI伺服器帶動ABF載板與HDI產品需求持續增加，其中AI伺服器相關產品在ABF佔比約20%。光復廠與楊梅廠皆導入高階製程，產能穩步開出，年底可望達到60%產能利用率。

雖然目前公司面臨的挑戰之一是高階ABF載板原物料供應緊張，目前僅有一間主要供應商，導致無法滿足所有客戶的需求，擴產進度須待至2026年Q2才能見效，不過公司對後續營收與接單仍具信心，特別是在AI相關應用正在改變欣興產品組合結構，2024年AI產品占PCB與HDI營收比重已超過20%，公司目標在2025年提升至40%。同時，欣興也是多家AI晶片大廠如AWS、Meta、Google的重要合作夥伴，特別在AI伺服器與ASIC應用中保持主力供應商地位，隨著欣興在產能與技術逐步改善之下，下半能業績可期，投資朋友不妨留意。

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