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機會來了！注意AI 拉回首選的重點黑馬

聯合新聞網／ 萬寶週刊
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

◎錢冠州 CSIA/CFTA

對等關稅將於本週出結果，預估股市短線將因此遭遇震盪，不過如果把時間拉到下半年的長度，那麼我們該注意下半年的重點成長產業即可，對等關稅結果預估會是短線利空，中長期則繼續看AI指標股產業向上的趨勢，接下來行情若出現震盪壓回，還是要注意接下來轉折點拉回進場的機會。

領先攻擊股中，可以注意台積電高階製程及AI關鍵零組件這兩個大方向，先進封裝及2奈米設備領導廠商的弘塑(3131)、鑽石碟的中砂(1560)及晶背供電相關的大量(3167)等，弘塑在台積電CoWoS先進封裝領域與2奈米設備供應中扮演著積極角色，股價自今年第一季拉回過後就呈現強勢反彈的表現，而外資及投信也呈現積極進場的操作策略。隨著AI技術的持續發展和台積電CoWoS產能的擴張，弘塑作為關鍵設備供應商，其長期成長趨勢值得期待，預估長期股價仍有挑戰新高的機會，而在進入2奈米製程，預估將快速帶動中砂(1560)及大量(3167)等業績表現。AI產業關鍵零組件最重要的仍在PCB相關，今年下半年AI伺服器升級及800G交換器的應用將擴大包含PCB硬板、AI載板、銅箔基板上的升級與應用，相關產業股如台燿(6274)等就走出多頭向上的行情，波段行情仍可以期待。

銅箔基板(CCL)需求成長受AI伺服器相關應用驅動成長，不僅出貨量成長展望趨穩健，材料規格升級也帶來價值提升，富喬(1815)在關鍵高階材料LOW DK(高頻高速低耗損材料)完成佈局並且進入量產階段，預估下半年起業績逐月向上成長，股價經過短線壓回整理，波段則有再度發起攻擊的機會!

加權指數經過五六月的反彈後也來到前波今年三月之前的套牢區，而短線將遭遭遇對等關稅談判結果出籠之後的震盪，然而，若壓回預估也是短期整理，因為中長期在AI需求明確之下，基本面向上的趨勢可期，所以，等待關稅利空的短期震盪過後，還是要以AI基本面強勢的個股為操作主軸。

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