擁三引擎的AI軟體股：意騰-KY
◎賴建承CSIA
美國對全球貿易夥伴的關稅談判已進入尾聲，在截稿日前，美國陸續向14國發出稅率信函，關稅大致與4/2一樣，南韓、泰國不變，日本從24%調升至25%，市場擔憂恐引爆全球貿易戰疑慮。不過川普將原定的關稅實施日期延至8/1，給予這些國家談判空間。台灣尚未收到通知，不過以日本與韓國的狀態推估，研判也不會有大降空間，25%或是20%最有可能，但仍比32%低，也就是會有利空出盡之狀況，故即使台股拉回也不至於太過嚴重。不過，關稅確實比以前大幅增加，故如何尋找不受影響的公司與產業是當務之急。筆者認為除了AI與半導體周邊外，且兼具高毛利股將是焦點。上期週刊文中點到的意騰-KY(7749)就有機會上演二度蜜月。
與聯發科合作，強化AI領域
AI聲學處理及語音識別廠意騰-KY(7749)於6/13以每股330元掛牌上市，公司專注於AI邊緣運算解決方案，主要從事AI聲學處理及語音識別ASIC晶片設計，並提供AI IP授權和技術服務，核心技術包括神經網路演算法、聲學技術和晶片設計，專注於「人與人的語音通訊」和「人與機器之間的智能互動」。產品主要應用於消費性電子、遊戲機、手機、PC和NB等領域。公司已成功打入Switch 2供應鏈，今年擁有遊戲機、手機和筆電三大成長動能，預期獲利成長可期。聯發科持股約20%，今年CES展中，雙方宣布攜手合作為車用、智慧家庭及智慧零售市場打造創新AI語音解決方案。今年預計新增北美Tier1品牌廠商進入量產，帶動NB市場滲透率逐步提升。至於頭戴式耳機與TWS市場方面，則與達發合作，取得約20～25%市占率。
毛利率高達八成，意騰-KY二度蜜月
意騰-KY去年IP及ASIC營收比約為6:4，預計今年會拉到5:5，ASIC今年成長的最主要來源會是遊戲機、耳機跟Speakerphone，ASIC晶片已量產最先進的是22奈米，目前規劃12奈米、未來不排除推進到6奈米。第一季EPS2.57元，毛利率高達80.9%，今年前5月營收5.63億，年增率高達146.7%，今年EPS估10元以上，相較去年的7.17元高出許多。股價掛牌後漲至716元歷史高，受到盤勢欠佳與主力調節影響，股價回檔至7/8的543元，由於掛牌以後的最低價是542元，研判將不至於跌破，隨著營運之加溫與高毛利率加持下，股價有機會展開二度蜜月。
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