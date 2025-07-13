切入AI、HPC有成的飆股

◎黃清照 CSIA

台股上漲到7/4的22842，因KD處在高檔，我認為會修正8天，但低本益比的AI伺服器、業績股拉回約3~5天在年線的22245~22150可落底，此回檔是因為川普對全球發動關稅戰，但關稅戰最大受害者是美國本身，因美國集關稅戰的價格調高由美消費者及進口商負責+通膨+貿易量下降等三大利空，但被課關稅國集貿易量下降+負責少部分關稅，被課關稅的國家股市都會上漲，但上漲只集中在低本益比的AI伺服器、業績股，而六大高估股：矽光子、重電股、BBU、高估機器人、軟體股、軍工股及部分投機股如廣運、麗臺…最壞跌到半年線的21867 (週期約8~13天)，也會出現或多或少的反彈，所以各位投資人以AI伺服器為主攻，如台光電、台燿、金居、金像電、健鼎、光寶科、貿聯、奇鋐、雙鴻、川湖、勤誠、緯創、緯穎、國巨、智邦、神達、日電貿、矽格、台星科、欣銓、定穎、興勤、立隆、佳邦、聯發科…及業績非常好的僑威、聯電、聯陽、威剛、華邦、南亞科…都可注意。

CPO+獲台積電測試委外訂單潛力股：矽格

矽格Q1 EPS 1.57元表現非常好，Q2營收47.78億、較Q1營收46.85億、季增2%，在封測族群當中表現相當亮麗，主因受惠AI手機、AIPC滲透率持續提升，業績呈穩定成長狀，加上台積電16奈米及以下製程相關產品封測、被要求需在BIS(美國商務部工業安全局)名單中才可進行出貨，由於矽格為合格供應商之一，將受益轉單效益，兼以台積電擴大測試委外趨勢成形，矽格可望爭取訂單，且矽格及轉投資的台星科積極切入到CPO(共同封裝光學元件)，成為最具爆發力的成長區塊。目前台星科跟矽格各有兩個CPO客戶在出貨，且因應未來的成長，公司今年資本支出調高到35.37億較去年成長75%(資本支出大增表示公司有接到訂單)，另矽格在技術領先及多元化的優勢下，在AI、HPC及車用電子等新興應用領域，成為未來大成長的潛力，估計今年在匯損下EPS仍可達5.5元，股價76.5本益比約13.9倍，拉回皆可逢低布局。

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