手握AI伺服器大單的ODM股─鴻海

◎王榮旭 CSIA/CFTA

川普宣布將對包括日本、南韓在內的14個貿易夥伴國實施高達25%~40%的進口關稅，並於8/1正式生效，這個稅率比起市場預期還來得高，甚至比起4/2公布的24%，還要多出1%來到25%，代表日本強硬態度確實引發川普報復，川普更放話要是這些國家膽敢報復性加稅，美國會再將稅率疊加上去，但是不同於4/2，此次關稅反而沒有對市場造成太大波動，儘管昨晚道瓊因此跌掉422點，S&P500指數也有0.79%跌幅，那指數下跌0.92%，但日韓今日一早雖震盪開低，但隨後翻紅，市場仍然追求TACO交易。

鴻海(2317)今年Q2營收表現出爐，Q2營收為1兆7973億，季增9.45%，年增15.82%，創歷年同期新高，季增表現與公司預期大致相當，年增表現則優於公司預期。而旗下工業富聯也公布第二季財報，第二季稅後淨利達人民幣67.27至69.27億，優於市場預期的65億，預期第三季在AI伺服器出貨升溫帶動下，將延續強勁成長動能。

儘管今年面臨關稅議題與地緣政治等多重挑戰，但公司四大產品的動能預估仍與年初一致。受惠於GB200順利量產，以及GB300可望在今年下半年開始量產，AI伺服器營收將逐季成長，預估2025年伺服器營收規模將超過1兆元，今年全年將維持強勁的成長動能，而消費智慧產品部分，則受到關稅影響可能影響消費性電子產品終端需求，今年受惠於CSP客戶以及主權國家的AI基礎建設規劃對AI伺服器需求維持強勁，在GB200良率已明顯提升，GB300系列有機會在下半年出貨，今年AI伺服器每個季度將逐季向上趨勢不變。

而市場較為擔心的iPhone供應鏈，消費電子產品對關稅敏感性高，所幸關稅成本將由客戶承擔，而非由組裝廠吸收。公司正調整其 iPhone 生產佈局，儘管目前仍超過85%的iPhone 於中國製造，但印度產能預計將從目前的 10-15%提升至今年底的15-20%，此外，雖然部分iPhone 16與16e已見提前拉貨需求，但憑藉其優異的製造經驗及成本控制，在產品組裝領域具備較強議價能力，並透過掌握關鍵零組件的一條龍供應模式，關稅對公司的影響仍屬可控，整體而言，下半年在AI伺服器持續暢旺，手機關稅可控之下，今年估EPS 13元，目前本益比還不到13倍，投資朋友不妨留意。

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