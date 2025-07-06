瞄準台積電2奈米受惠股！

◎錢冠州 CSIA/CFTA

台積電2奈米製程良率突破90%的天花板，五大客戶輝達、蘋果、高通、超微以及博通等五家搶進台積電2奈米訂單，而據傳輝達及比特大陸預計在2026年初率先應用2奈米製程，那麼，我們即將進入2025年下半年，相關台積電高階製程供應鏈個股就值得期待。

領先攻擊股中，可以注意先進封裝及2奈米設備領導廠商的弘塑(3131)，弘塑在台積電CoWoS先進封裝領域與2奈米設備供應中扮演著積極角色，股價自今年第一季拉回過後就呈現強勢反彈的表現，而外資及投信也呈現積極進場的操作策略。隨著AI技術的持續發展和台積電CoWoS產能的擴張，弘塑作為關鍵設備供應商，其長期成長趨勢值得期待，預估長期股價仍有挑戰新高的機會。

中砂(1560)的鑽石碟可以說是半導體高階製程的影形冠軍，其2奈米市佔率高達八成以上，中砂是台積電2奈米製程關鍵耗材鑽石碟的主力供應商，在晶圓片越來越薄的趨勢之下且隨台積電2奈米訂單在2026年起放量，中砂的鑽石碟預估需求將呈現爆發式成長，投資人可以密切關注!

加權指數經歷上半年在三四月份震盪拉回過後，現階段又回到對等關稅之前的兩萬兩千點以上，而我們注意到美國股市則繼續往上創新高，顯然關稅戰影響已經逐漸淡化，接下來就是要迎接下半年的AI需求旺季，相關AI伺服器的關鍵零組件及台積電高階製程或高階封裝的標的就有很大的機會在下半年持續向上發動!操作上仍可以採取逢拉回偏多買進的策略。

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