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Switch 2台灣上市受惠股：原相

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

2025年在區域戰爭、關稅貿易戰等紛擾中已度過了一半，美股似乎成為最大贏家，S&P500與NASDAQ創下歷史新高，全球股市也普遍回溫，不過台股在匯率衝擊下顯得漲勢落後，直到6月才勉強站上年線，甚至今年還是負報酬的階段，顯示股民謹慎小心之心態。此外，外資於台指期淨空單高達5萬口以上，也讓市場擔心外資偏空格局，故7月台股在面臨關稅與匯率之際，選擇匯損影響程度低的公司將是焦點，其中IC設計族群毛利率普遍較高，筆者認為將是7月多頭重心，具有電競與遊戲概念的原相(3227)不容小覷。

意騰-KY將二度蜜月，虹冠電攻勢再起

AI軟體股意藍(6925)，股價自掛牌後一路狂飆，加上信驊(5274)股價逼近5千大關，世芯-KY(3661)、創意(3443)、聯發科(2454)等股價也紛紛走揚，研判將帶動IC設計之比價效應。首先，看好聯發科轉投資的意騰-KY(7749)，股價掛牌漲至716元後回檔，意騰-KY以AI類神經網路演算法開發、語音與聲學應用整合技術及晶片設計為核心，提供全方位專業聲學處理與語音辨識、理解與互動的完整解決方案。由於AI語音辨識成長性佳，未來爆發力不容忽視，股價有機會展開二度蜜月。而上期於本刊介紹的電源管理IC的虹冠電(3257)，由於也具有電競市場，並且耕耘AI伺服器電源市場，帶動高效率電源管理需求激增，並且擠身輝達伺服器供應鏈之列，全年EPS估4.5元，本益比14倍不高，近日已放量轉強，逢低可偏多操作。

原相淡季不淡，MACD指標呈現翻多

任天堂新一代主機 Switch 2 已於全球開賣，台灣將於7/10正式上市，全球市場對 Switch 2 的需求已遠超預期，搶購風潮將持續數月以上，受惠Switch2新機放量出貨，感測器平均價格與數量均同步大增。此外，原相也在電競滑鼠SENSOR 出貨強勁下，第一季營收23.48億元，年增34.2%，稅後獲利5.45億，年增87.3%，單季EPS3.74元。原相第二季營收有望持平至小增，單季EPS約3.5元，全年EPS上看15元，較去年的12.52元成長，本益比16倍。7/9將除息，配10元現金股利，殖利率超過4%以上。股價剛放量突破盤整區，MACD回到零軸之上，MACD柱狀圖持續擴大，有機會先跳戰年初高點，月線不破可逢低布局。

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