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M7進入M8的超級好股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照 CSIA

那斯達克到6/30已漲到20369突破2024/12/16歷史高點，主因是受AI伺服器的IBM、META、微軟、博通、甲骨文、輝達輪番上漲創新高，AI伺服器之所以創新高是因輝達除了美國市場、在加上中東、歐洲及日本，市場越來越大，表示營收會急遽的膨脹，相對利潤越來越大，在加上ASIC AI伺服器在四大雲端加入建置下需求更強大，而美國的AI伺服器持續創新高且本益比較高，就凸顯台灣AI伺服器(PCB、CCL、電源、散熱、滑軌、電源線…加上組裝)本益比超低更具大漲的潛力。目前PCB受益股：金像電、高技、建鼎。CCL：台光電、台燿、金居、聯茂。電源：光寶科、達電。散熱：奇鋐、雙鴻。滑軌：勤誠、川湖。電源線：貿聯。其他：國巨、日電貿、欣銓。組裝：鴻海、緯創、廣達、技嘉、神達、緯穎。晶圓代工、封測：台積電、日月光。這些全面受益，尤其下半年最強的AI伺服器GB300將接棒上陣，下半年起以上的AI伺服器相關股營收都會大增，更重要的毛利率大幅跳升，AI伺服器將呈良性輪漲格局，有不少股票都會大幅創新高。

GB300來了的超級潛力股：台燿

台燿去年EPS 9.56元，Q1 EPS 2.43，隨著AI伺服器及800G交換器需求加速放量，產能持續開出，長線大看好。外資估計未來24個月全球ASIC AI伺服器用CCL總市場將超過45億美金，台光電及台燿囊括80%，台燿可望拿下市佔率約20%，憑藉其在美國CSP供應鏈的滲透率提升與高品質、低成本的M8級產品，且M8等級CCL的毛利率一般可達45%，台燿在2025/H1的毛利率約只有24%，顯示下半年及明年台燿業績會大成長，且800G及1.6T網路交換器所用的CCL市場規模在2025、2026分別達2.71、5.3億美元，台燿也卡到大成長的契機，亦即台燿集AI+高速運算+低軌道衛星等擴大也逐步擴產，泰國新廠將在Q3進入量產，剛好趕上大成長的列車，估計今年EPS 12，明年EPS 17，股價只有232.5元(7/1收盤價)，換算今年本益比只有19.4倍，建議投資人逢低積極布局。

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