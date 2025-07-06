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川普關稅市場轉淡 美股再創高點

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎張文赫

川普關稅市場轉淡、美股再創高點

美國總統川普表示，對等關稅的90天暫緩期將於7月9日到期，屆時不打算延長。不過，隨著美加兩國重啟談判、市場預期聯準會可能提前降息，投資人信心回穩，美股週一強勢收高，標普500指數與那斯達克指數雙雙再創歷史新高。標普500指數6月累計上漲4.96%，第二季更大漲10.57%。台幣週二再度強勢升值，收盤報29.185元。台股在權值股領軍上攻下跳空開高，台積電（2330）盤中一度衝上1095元，終場收漲2%，報1085元，推升大盤盤中最高上漲474點，創下近四個月新高。雖然尾盤漲幅收斂，終場仍上漲297.7點，收在22,553.72點，成功站回五日線，成交量放大至4031億元。

但台股須留意，外資期貨未平倉空單仍高達52,517口，顯示台股本週在高檔區仍面臨較大壓力。操作上建議短線避開KD指標過熱的族群，聚焦技術面剛轉強、且基本面具業績支撐的題材，如AI伺服器、PCB、CCL等主流產業鏈。

健鼎伺服器應用營收比重3成以上

健鼎科技(3044) PCB 廠，五月營收293.95億元，年增13.8％，健鼎在伺服器應用板營收比於 2024 年第三季首度跨越營收比重到 30% 以上，並超越汽車的營收比重。今年第二季伺服器應用板估仍站穩營收比重3成。健鼎已啟動與美系大型CSP（雲端服務供應商）合作ASIC專案，預期最快下半年進入供應鏈，成為推升AI伺服器關鍵新動能，帶動全年伺服器業務年增上看20%。近期健鼎也推升股價創高後，橫向整理等待出量再攻擊一波，可留意買點。

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