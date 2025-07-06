記憶體報價回溫的績優股─華邦電

◎王榮旭 CSIA/CFTA

聯準會主席鮑爾在美國國會舉行的聽證會上強調，目前美國失業率與薪資仍然接近充分就業，持續保持穩定，經濟自然不會差到哪去，但主要的擔憂仍是在關稅問題與衍生的通膨疑慮，包含現階段消費支出開始放緩下修，這些才是 FED主要擔憂的相關數據，不過川普也再度施壓，呼籲聯準會大幅降息，而隨著全球貿易戰擔憂降溫，加上聯準會可能提早降息的預期升溫，投資人信心明顯回籠，美股同步收高，標普500指數與那斯達克指數再創歷史新高紀錄，科技與金融雙引擎帶動美股市值再刷新高。

不過近期台股不只跟不上美股走勢，連漲幅也遜於周邊的日韓，主要有3大原因，第一，美國總統川普拋出震撼彈，宣布7/9寬限期不會延長，增添不確定性，不過市場普遍認為這是川普關稅為談判手段，第二，本周6/30為Q2最後一個交易日，法人由作帳變結帳，第三，新台幣匯率一度往29元整數關卡靠攏，並且上市櫃公司將自明天起陸續公布6月營收，後續也將公布半年報，匯率變動可能對電子及出口產業帶來匯兌損失，市場提前反映相關利空，儘管如此美股仍持續維持強勢，加上本週逢美國國慶，歷史經驗顯示，在此期間上漲機率高，台股後續仍有機會出現補漲行情。

華邦電(2344)第二季把握急單商機，維持高效營運節奏，配合客戶快速出貨，也因為在當前的急單效應下，有元件原料短缺的情況發生。即使下半年訂單能見度尚未明朗，但Wi-Fi7有望放量，及EdgeAI應用快速成長，將帶動高密度Flash需求提升。而近期隨著三星、海力士、美光宣布退出DDR4 市場，DDR4 現貨價格大漲，帶動記憶體族群行情。其中，華邦電成本相對穩定，在DDR3/DDR4價格走揚下，華邦電今年也全面推出應用在車用電子上LPDDR4產品，將有助下半年營運，

除了報價回升之外，近期更獲外資摩根士丹利看好旗下NOR Flash與DDR4價格復甦，將華邦電列為首選，並上調目標價至25 元，華邦電5月營收70.94億，較上月成長4%，與去年同期相比為-0.4%，累計今年前5月營收339.05億，較去年同期減少0.9%。受到新台幣升值干擾，華邦電約50%為美元計價，若新台幣兌美元匯率每升值1元，會影響一半獲利，另一半獲利將持續透過自然避險、資本支出調整等策略因應，不過Q2營運有急單的推升，帶動業績回溫，投資朋友不妨留意。

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