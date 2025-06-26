AI伺服器新亮點：虹冠電

◎賴建承CSIA

雖然近期因中東局勢、關稅議題等干擾，使得國際股市先入高檔整理，而台股更在信心薄弱下，年線一直站不穩，讓加權指數於5、6兩個月裡陷入大箱型整理，OTC更與年線負乖離率達到8%以上。不過台灣5月出口總值517億美元，月增率6.4%、年增率38.6%；5月外銷訂單579.3億美元，月增率2.7%、年增率18.5%，如此優異的成績單卻無法推動股市，顯示台股目前明顯被低估。筆者近年來始終秉持著台積電與AI相關供應鏈是焦點，果然在盤整期間筆者過去介紹過的AI概念股~緯創、緯穎、奇鋐、雙鴻、台光電、台燿、金像電、勤誠等紛紛大漲創高。而台積電大聯盟的弘塑、萬潤、漢唐、竹陞科技、亞翔、世禾等也是飆漲不停。研判目前位階仍偏低且具有AI概念的科技股有機會接棒演出，尤其許多IC設計公司本益比不高，不排除成為多方焦點之一。

虹冠電五大布局，本益比13倍

電源管理IC的虹冠電(3257)日前在股東會上揭露五大最新布局與成果，包括遊戲機應用逐漸放大、擴展電競PC應用、切入電競筆電應用，並耕耘AI伺服器電源市場，及拓展日本市場。公司看好AI算力追求的功率進步，輝達50系列顯卡放量供貨，功率往千瓦提升，未來也會逐漸滲透至AI PC領域，帶動虹冠電高效率電源管理需求激增，並且擠身輝達伺服器供應鏈之列。此外，備戰暑假電競商機，虹冠電4月與5月營收再度站上億元大關，由於在大功率電腦及電競電源供應器市場穩定供貨，今年將積極投入伺服器輔助電源及AI PC/NB等新興衍生應用市場，預估總銷貨數量上看1.15億顆，全年EPS有機會上看4.5元，本益比僅13倍。

電競、AI加持，虹冠電EPS成長率高達84%

虹冠電(3257)第一季營收為1.96億元，季增29.6%，毛利率大幅提升至53.58%，稅後獲利5137.9萬，季增84.2%，單季EPS0.64元。受惠電競PC拉貨、及遊戲機新主機備貨加持，第二季營收可望大跳升

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