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中職／曾旅日2年、回台後捲入假球案 前職棒球員吳偲佑傳去年過世

中美大船說翻就翻？川普轟炸伊朗成借鏡 恐改變陸對台戰略盤算

李大維新書還原重要外交事件 項國寧：才知背後「步步驚心」

高階材料及AI雙應用低價飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照 CSIA

上期告知在川普忽多忽空下，還會在年線上下震盪，但不用怕低本益比可優先布局，結果又在美參戰中東戰事去攻打伊朗核設施，使市場全面悲觀，6/23殺低到21551收21732，大跌313點，但最受影響陸、港(因如果封鎖荷姆茲海峽是最大受害者)，但港股6/23不受影響反漲158點，上海A股在6/23漲22.8點，這已經告訴投資人美參戰對利空影響已大幅減弱，在6/24南韓狂飆89.17點又大幅創新高3103，亞股也全面飆漲，台股在21843~21551對(A)業績超讚的AI伺服器、車電、業績股已落底，請各位投資人以(A)為主布局的核心持股，這些股票才會大漲，AI都看好，如貿聯、台光電、台燿、健鼎、金像電、致茂、達電、金居、緯創、廣達、奇鋐、國巨、勤誠、神達、技嘉、矽格、日電貿、欣銓…及ASE-KY、僑威、日月光、聯電、台積電、聯詠、瑞儀、欣興、耿鼎、興勤、立敦、佳邦、立隆…都可逢低布局。

聚焦高階材料、AI的低價潛力股：金居

金居去年EPS 3.65表現非常好，Q1 EPS達1.05元表現更佳，而4~5月營收6.63、6.66億、合計13.29佔Q1營收17.28億的 76.9%表現更好，而公司表示AI及5G網路應用、邊緣運算技術提升、以及AR/VR、AI機器人、自駕車、智慧家庭新興終端裝置增加，新型雲端服務成長，大量數據處理要求、因電流集膚效應作用，高頻及高速訊號的傳輸將愈集中導線表面，金居自行開發出先進式反轉銅箔，不僅具備成本效益，於銅箔的銅瘤設計及配方選擇的具難度，提升銅箔性能，降低介電損耗以降低訊號之傳遞損失。

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高階材料及AI雙應用低價飆股

上期告知在川普忽多忽空下，還會在年線上下震盪，但不用怕低本益比可優先布局，結果又在美參戰中東戰事去攻打伊朗核設施，使市場全面悲觀，6/23殺低到21551收21732，大跌313點，但最受影響陸、港(因如果封鎖荷姆茲海峽是最大受害者)

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