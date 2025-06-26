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中美大船說翻就翻？川普轟炸伊朗成借鏡 恐改變陸對台戰略盤算

李大維新書還原重要外交事件 項國寧：才知背後「步步驚心」

川普宣布以伊戰爭停火

聯合新聞網／ 萬寶週刊

張文赫分析師

川普6/24宣布以色列和伊朗已同意「全面停火」。中東戰事變化快，原先川普還承諾有兩個星期的考慮時間，沒想到只相隔2天就突然發動攻擊，正式介入以色列與伊朗的衝突。川普上周六(6/21)晚間宣布，美軍已對伊朗三處主要核設施發動空襲，川普在自家社群媒體平台 Truth Social 上宣布，以色列和伊朗已同意「全面停火」，停火將於周二 6/24午夜左右開始。截稿前，以色列和伊朗代表尚未立即確認此消息。上周五傳出美國商務部正考慮取消台積電中國廠技術豁免，恐遭美國取消等利空影響下，周一台積電下跌35元，周二傳來以伊戰爭停火，台股開盤即開高強攻，權值股全面走強，台積電大漲超過 2%，最高達 1050 元，盤中指數飆漲超過 460 點，衝上 22200 點，接連站回 2 萬 2 千點、月線、半年線、五日線以及十日線共五個關卡。目前台股大盤位置收在22188點仍在相對高檔附近，操作建議不追高，對的產業拉回找買點。

生合益生菌龍頭迎爆發增長

生合（1295）功能性益生菌原料大廠，5月合併營收1.05億元 年增22.29%，從成立開始，投入大量的資源進行乳酸菌相關研究與技術開發，並成立臺灣最大商業乳酸菌菌種庫。商業化菌株已超過30多株，利用自行開發的STCC菌種庫與數位化管理系統，更能精確、有效地管理菌種。產品橫跨人體保健食品、機能性食品、寵物保健食品、動物飼料添加劑、植物保鮮劑等多元領域。

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