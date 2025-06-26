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PCB轉入半導體的績優股─大量

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎王榮旭 CSIA/CFTA

雖然伊朗針對美軍位於卡達的空軍基地發射飛彈，但是川普宣稱已經提前接獲伊朗發射飛彈的預警，並說伊朗只是象徵性反擊而已，還感謝伊朗讓美軍有時間撤離，美方完全無人傷亡！這讓市場認為伊朗跟美國的衝突不會再升溫，伊朗也只是做做樣子安撫激進派，市場恐慌情緒快速降溫，而大家矚目的荷姆茲海峽也沒有被封鎖的危機，所以昨晚WTI西德州原油與Brent布蘭特原油雙雙暴跌，全數跌破70美元大關，所以市場恐慌程度，並沒有像大家想像這麼大。

也因此台股早盤受到激勵，一早開盤持續勁揚，收復2萬2千點大關，持續開高走高，加上聯準會放鴿，最快有望在7月降息，帶動台股回升，而其中半導體設備廠擁地緣政治催動半導體業者啟動海內外大擴產，概念股逆勢強攻，包括亞翔(6139)、均華(6640)、竹陞科技(6739)皆有不錯表顯，成為盤面抗空主力。

大量(3167) 5月單月營收4.34億，較4月增長7.73%，較去年同期暴增164.96%，創近47個月新高，累計今年1~5月營收16.8億，年增134%。大量主要業務涵蓋機械設備與模具製造，5月營收大增反映半導體與PCB高階機型訂單入帳高峰，訂單能見度高將推升全年營運，公司目前PCB高階CCD背鑽機台能見度高，加上有望切入晶圓代工龍頭SoIC供應鏈，主要供應Wafer邊緣量測設備，同時卡位面板級封裝、玻璃基板領域，去年賺1.48元，今年估要賺4，外資6月大買9218張。

大量據點遍及台灣、大陸、東南亞日本跟韓國等。目前公司主要業務有PCB設備跟半導體設備，前者產品如鑽孔機、PCB Router(分板切割機)、自動化設備等，後者則供應如CMP Pad量測設備、Step-height量測、Wafer邊緣量測、FOPLP翹曲量測等

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