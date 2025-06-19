三動能加速且低P/E的潛力股

◎黃清照 CSIA

在川普關稅忽多忽空下，且台股最後在6/11收22470站到年線22300之上，且告知還會反覆在年線上下震盪，剛好以色列及伊朗互轟中東緊張情勢，從6/11的22470下跌到6/16的21936、(6/17收22211)，但從南韓對稱台股6/11高點在2908，結果6/13受中東情勢緊張影響也下跌25.4點，但6/16大漲52點又創新高，接著6/17高點漲到2998收在2950持續創新高，南韓之持續創高是因本益比超低約11.8倍，且巴西也再度走強，主因巴西KD修正到低檔，從這得兩個結果：①找業績好低本益比股。②業績好本益比又低且KD低檔更好。吻合這兩個條件主要在AI，但AI分創新高股不可過度追高，如台光電、貿聯、台燿、勤誠、金像電、高技、力旺、智邦…必須等有適當回檔方可接，但低估的健鼎、光寶、技嘉、旺矽、緯穎、廣達、緯創、神達、台星科、矽格、日電貿、欣銓、國巨，這些回檔都可接，另業績非常好的立隆、佳邦、興勤、僑威、華碩、聯詠、聯發科、義隆電、聯陽、良維、長榮、正德…逢低也可注意。

三動能帶勁且P/E只有12.8倍的飆股：健鼎

健鼎Q1 EPS 4.48元業績大好主因是：Q1毛利率、營利率分別為25%、16%較Q4季增0.7%、0.8%，而4~5月合併營收63.62+59.04/Q1營收171.28等於71.6%超越標準值66.7%，Q2業績更好且下半年又好，是因為PCB多層板及HDI大廠，產品營收比重在去年網通/伺服器占比約3成、車用約2成、DRAM/SSD佔16%，在AI邊緣應用擴大刺激DRAM模組需求復甦，尤其受惠DDR5需求大回升，相關產品Q1季增到19%，另在AI伺服器方面隨伺服器版打入四家CSP大廠的其中三家，且健鼎有40層以上的能力，另高階車用滲透率持續提升，此三項動能帶動下半年再度成長，估EPS 17.8以6/17收227、本益比12.8倍，逢低布局。

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