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高速傳輸+AI電力！貿聯-KY突破向上

聯合新聞網／ 萬寶週刊
貿聯-KY日線圖
貿聯-KY日線圖

◎錢冠州 CSIA/CFTA

2025年AI浪潮再度蓬勃發展，尤其多檔AI伺服器公司五月營收亮眼，如緯創(3231)及技嘉(2376)等都繳出亮麗成績，而進入第三季，將會是包含GB200及GB300開始出貨的旺季，預估相關概念股有機會呈現逐月向上成長的階段，指標股來說，AI伺服器龍頭股緯穎(6669)走出明確向上的走勢，關鍵零組件的PCB相關也都維持多方局面，銅箔基板的台光電(2383)、台燿(6274)維持強勢攻擊的行情，PCB的金像電(2368)也延續短期均線穩健偏多，散熱的奇鋐(3017)及雙鴻(3324)大漲，也帶動機殼的勤誠(8210)走出創短期新高的行情，明顯AI行情有效加溫。

還有哪些AI產業的關鍵族群往上，股王信驊電(5274)持續在四千以上挺進，驊(5274)5月合併營收達7.6億元，月增7.88%、創下單月歷史新高。受惠AI伺服器出現急單，推升BMC出貨升溫，另外，高速傳輸連接線的貿聯-KY(3665)也走出強勢向上行情，展望後市，貿聯-KY提到，預期下半年在GB200及AEC出貨放量下，HPC比重可望來到35%，帶動營收逐季向上，貿聯-KY股價在突破過去一個左右的橫盤整理之後，站穩700大關就開始走出趨勢向上的走勢，貿聯-KY在AI高效算預期仍為長期成長動能，與大型數據中心客戶之合作預期於2025年下半年開始貢獻營收，公司亦持續開發對應之高功率平台、主動式電纜等，以滿足客戶需求，尤其當第三季進入GB300之後，AI電源電纜的需求將大增，且進入門檻高，這也預估會對貿聯-KY帶來明確的向上成長動能。

AI伺服器進入GB200之後，散熱相關零組件也是重中之重，散熱雙雄奇鋐(3017)及雙鴻(3324)繼續走出多頭格局，而機殼也是在散熱題材中不可或缺的一環，在接下來的GB300供應鏈中，勤誠(8210)股價再度創下歷史新高，那麼機殼相關股還有哪些可以注意呢? 包含晟明電(3013)及迎廣(6117)，我認為也是會在接下來逐漸轉強的個股，可以留意進場時機。

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