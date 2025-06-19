人口老化加劇 醫材廠拚攝護腺肥大商機

◎張文赫

中東戰火持續緊張

以色列與伊朗的激烈衝突，伊朗對以色列展開報復攻擊，雙方持續互相發動導彈攻擊，市場資金紛紛湧向避險資產，金價揚升 1.5%，創下歷史新高，上周五美債殖利率仍攀升，及油價飆升可能會推高整體通膨，並使聯準會降息變得更加困難，投資人拋售持股，上周五美股主要指數拉回，道瓊下跌近 770 點。由於以伊戰爭持續升溫，市場資金態度較為觀望，周一台股成交量明顯收斂，僅剩 2884 億元，權值股台積電持續陷入貼息下挫近 1%，光通訊相關概念股在矽光子加持下走強，大盤呈現開低走高，終場小跌 23.05 點收在 22049.9 點，力守半年線。目前台股高檔震盪之際，在中東地緣政治衝突，目前來看對全球經濟影響不大，除非原油價格大漲，可能會推高整體通膨。

益安(6499)微創手術和醫材

全球人口高齡化65歲以上男性人口快速增加，攝護腺肥大（BPH）是全球中老年男性常見疾病，隨著人口老化加劇，相關治療市場（藥物、手術、器械）持續增長。50歲以上男性發生率達50%，80歲以上超過80%。全球BPH市場規模 預測年增長率：2024-2030年約 4%～6%，2030年市場規模預計達 120億～150億美元。益安(6499)專注於微創手術和醫材的研發和生產。日前公布旗下攝護腺微創醫材 Urocross 樞紐試驗結果報捷，安全性數據顯示無任何裝置或手術相關的嚴重不良事件 (SAE) 發生，初步療效數據也符合美國 FDA 指引，預計將於今年底前正式向美國FDA提交上市許可申請。5月合併營收3522.1萬元，年增70.22%。股價目前站上所有均線呈多頭格局，可留意買點。

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