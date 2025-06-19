大啖甲骨文的odm廠─神達

◎王榮旭 CSIA/CFTA

以色列與伊朗自6/12起互轟，連帶美國與中國都跳出來指責，市場憂心戰事引發油價大漲，美國總統川普15日預測以色列與伊朗將「很快」進行談判並達成協議，結束雙方長期以來的嚴重衝突。但伊朗15日清晨又發射飛彈命中以色列的魏茲曼科學研究院，雙方戰事再升級，連帶著影響油價飆升，外資摩根大通警告，若霍爾木茲海峽遭封鎖，伊朗原油出口恐日減210萬桶，油價最高可能飆升至每桶130美元。

台股上週五也有反應戰爭利空，而台積電也力拚在以伊戰火中，守住千元大關，這一次除了看戰爭反應多久之外，美國對於以伊戰爭態度也相當重要。目前台股沒像外界預期的大跌，相對穩住陣腳，如果戰事沒有進一步升級以及擴大，以過去經驗來看，地緣政治影響，大多是短線利空，此時也是汰弱留強的好時機。

神達(3706)受惠伺服器及車用電子業務對營運的加持，今年5月營收達91.35 億，較4月的88.21億元成長3.6%，年增率更高達117.5%，寫下近19個月以來營收新高。累計今年前五月營收416.22億，年增率逾126.9%，單月營收顯著大增的主要動能，來自超大規模雲端資料中心需求持續高漲，推升相關伺服器與 IT 周邊產品出貨動能

而美商甲骨文(Oracle)雲端業務爆發，甲骨文日前公布的財報，2026財年總營收估值上調至670億美元，年增率由原先15%升至16.7%，其中雲基礎設施收入更看增逾70%，並積極拓展AI服務，攜手OpenAI推進「星際之門」計畫，預期對AI伺服器需求力道持續增強，神達作為美國軟體巨頭甲骨文伺服器供應鏈成員，將同步受惠其AI布局與雲端基礎設施擴張

產線佈局方面，神達也推動「中台越美」四地製造策略，不僅強化北美供應鏈自主，也積極搶進中東與東南亞市場。總經理表示，今年資本支出將達1~2億美元，投入產能擴建與模組化設計，加速邊緣 AI 與車用電子兩大新業務的佈局。車電產品預計明年起進入放量期，將有助整體出貨進一步提升，投資朋友不妨留意。

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