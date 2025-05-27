老AI族群！具備低本益比 + 高成長性！

從中級反彈，將進入回升行情?! 不過加權指數已經來到半年線年線至季線之間進入震盪整理，但是行情看法樂觀，預估短期整理過後仍將持續向上挺進，因為目前走勢已經處於長波段24416以來的C波修正結束，我們即將進入全新多頭行情的起點，目前為初升段的機率頗高，所以，當前的投資策略，應該要抓住主流股勇於進場，那麼主流族群在哪呢? 如同黃仁勳在Computex的演說重點，台灣是AI革命的中心，我們將引領數兆美元等級的新產業「AI工廠」。

老AI股，將演出大放異彩的行情，一來就是時勢將再度照英雄，未來AI發展的大方向中，AI工廠與智慧基礎設施會是產業發展的重點，資料中心正在轉型為「AI 工廠」，類似實體工廠，投入能源，產出的是「Tokens」，未來每小時生產的 Tokens 數量，將成為衡量指標，這麼一來，屬於AI伺服器製造的族群就獲得基本面成長的契機，上週川普出行中東，中東就要籌設大型的AI資料中心，規模達到10平方英里，那麼表示未來AI伺服器所構成的AI工廠就不侷限在美國四大雲端業者，也許各國都將強化AI的投入，不同的聚落也就形成各區域的AI工廠，那麼這又是台灣相關產業如緯穎(6669)、緯創(3231)、廣達(2382)等AI伺服器股票的基本面契機!

再者，這些指標股其實很便宜，以緯穎(6669)來說，第一季獲利亮眼，EPS來到52.7元，第二季預估與第一季持平，但下半年才會是重點，黃仁勳在Computex的演講就提到，第三季將會是GB200升級至GB300的時刻! 那麼我們預估GB300在第三季量產及第四季放量，所以，AI產業越到年底越熱絡，現在這個時候去進場!

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1646期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw