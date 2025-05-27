漢唐第二設備股：信紘科

◎賴建承CSIA

受惠AI需求不斷擴大，台積電持續擴大先進製程產能，今年資本支出380~420億美元，創下歷史新高，若承諾美國設廠將再加碼1000億美元的規模下，未來幾年台積電資本支出將居高不下，有助半導體周邊業績持續暢旺。台積電2017年~2020年平均一年建3座新廠，2021年~2024年平均一年建5座新廠，今年預計全球興建9座新廠，其中包括8座晶圓廠與1座先進封裝，創下歷史新高。台積電3奈米技術進入量產第3年，2025年3奈米整體產能較去年成長超過60%以上。2奈米製程也將於2025年正式量產，且台中晶圓25廠將於年底動工，計畫於2028年開始量產2奈米以下更先進技術，故台積電大聯盟未來幾年業績不容小覷。

漢唐股價創歷史高，設備股掀比價

筆者於本刊介紹過受惠台積電2奈米的四檔【新、小、奇】概念股，包括特用化學股的新應材(4749)、台特化(4772)；2奈米設備清潔的世禾(3551)；產線自動化監控系統的竹陞科技(6739)等。除了新應材、台特化股價持續反彈外，竹陞科技與世禾穀價更是大漲，加上無塵室工程的漢唐(2404)股價創高，CoWoS的弘塑(3131)重返千金股，弘塑第一季EPS8.74元，全年EPS估40元，本益比27倍，研判相關設備股將跟進比價。其中半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)可多加留意。信紘科第一季營收13.54億，季增率28%、年增率111%，創下歷史新高，稅後淨利1.54億，季增率13.2%、年增率85%，單季EPS3.34元，更是連3季創新高，呈現淡季不淡。由於4月營收4.88億，年增率依舊高達86%，預期今年業績將呈現步步高升。

信紘科營收倍增，本益比僅15倍

受惠半導體、記憶體及高科技產業等客戶加速建新廠興擴產，及台灣內需公共建設需求續旺，因此，繳出第一季亮眼成績單。由於關稅戰與美中科技戰，在地供應鏈與全球生產基地洗牌將持續

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