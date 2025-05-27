今年重啟大成長的AI飆股

台股在4/9測長期17306第一隻腳，就漲到4/14的20023，隨之回檔修正到17893打第二隻腳，自此漲到5/16的21854都沒修正，目前K值達83.93％、D值87.77％，在絕對高檔交叉向下，我認為至少要回檔8～13天（國際股市也都處高檔且都超漲，只有陸、港股沒超漲，且有經過整理，陸、港股市會呈階梯走高），然投資人不用怕回檔，類股走勢分三種：①嚴重高估的機器人、矽光子、軟體股、軍工股、部分BBU、重電股及投機股如羅昇、廣運…我判斷至少要修正13天，因嚴重高估，若有彈升上來分兩個點賣掉，等回檔修正13天附近要搶再搶。②漲太多但業績仍然非常好，需回檔5～8天，這個休息是好事，以利未來再上漲，如台光電、廣達、緯創、鴻海、台積電、智邦、高技、金像電、奇鋐、雙鴻、技嘉、良維、建準、威剛…但仍有強勢個股表現機會。③逢低可優先佈局以業績非常好、低本益比，若KD已達50以下或20附近更好，如貿聯、國巨、台燿、金居、矽格、台星科、欣銓、光寶科、健鼎、日電貿、僑威、艾訊、耿鼎、立隆電、佳邦、胡連、興勤、瑞昱、聯詠、聯陽、義隆、辛耘、力成、正德、大成、國產…等，尤其高技、金像電、台光電、豐達科、良維創新高會使這些低估股有大漲空間，仍選股不選市，尤其欣銓、貿聯KD已到達低檔了。

業績逐季成長的AI飆股：欣銓

欣銓去年EPS 4.44元，較2023年5.79元衰退，但仍然保持獲利不錯的佳績，而今年Q1營收32.13億較Q4的31.57億季增1.7%，但毛利、營利11.28、7.7億，較Q4的8.68、5.2億，分別季增30%、48%。業績之所以這麼好，主要是欣銓取得美系網通晶片大廠的AI測試訂單

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