快訊

MLB／大谷第1球就開砲！第19轟再攀單獨領先 山本6局好投奪第6勝

與美國關稅談判或調降貨物稅 便宜汽車時代要來了？

曾獲傑出校友…24歲台大菁英淪「暗網毒梟」 海撈30億檢調搜扣2億資產　

今年重啟大成長的AI飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

台股在4/9測長期17306第一隻腳，就漲到4/14的20023，隨之回檔修正到17893打第二隻腳，自此漲到5/16的21854都沒修正，目前K值達83.93％、D值87.77％，在絕對高檔交叉向下，我認為至少要回檔8～13天（國際股市也都處高檔且都超漲，只有陸、港股沒超漲，且有經過整理，陸、港股市會呈階梯走高），然投資人不用怕回檔，類股走勢分三種：①嚴重高估的機器人、矽光子、軟體股、軍工股、部分BBU、重電股及投機股如羅昇、廣運…我判斷至少要修正13天，因嚴重高估，若有彈升上來分兩個點賣掉，等回檔修正13天附近要搶再搶。②漲太多但業績仍然非常好，需回檔5～8天，這個休息是好事，以利未來再上漲，如台光電、廣達、緯創、鴻海、台積電、智邦、高技、金像電、奇鋐、雙鴻、技嘉、良維、建準、威剛…但仍有強勢個股表現機會。③逢低可優先佈局以業績非常好、低本益比，若KD已達50以下或20附近更好，如貿聯、國巨、台燿、金居、矽格、台星科、欣銓、光寶科、健鼎、日電貿、僑威、艾訊、耿鼎、立隆電、佳邦、胡連、興勤、瑞昱、聯詠、聯陽、義隆、辛耘、力成、正德、大成、國產…等，尤其高技、金像電、台光電、豐達科、良維創新高會使這些低估股有大漲空間，仍選股不選市，尤其欣銓、貿聯KD已到達低檔了。

業績逐季成長的AI飆股：欣銓

欣銓去年EPS 4.44元，較2023年5.79元衰退，但仍然保持獲利不錯的佳績，而今年Q1營收32.13億較Q4的31.57億季增1.7%，但毛利、營利11.28、7.7億，較Q4的8.68、5.2億，分別季增30%、48%。業績之所以這麼好，主要是欣銓取得美系網通晶片大廠的AI測試訂單

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1646期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

延伸閱讀

台光電、欣興 四檔搶鏡

中信金、國泰金變飆股？14天漲逾9％掀熱議 網猜：等ETF接完就倒貨

有心人默默吃貨的業績飆股

全民權證／欣銓 挑價內外5%

相關新聞

DRAM報價回升的受惠股─南亞科

穆迪評級5/16將美債從最高信用評級Aaa下調至Aa1，原因是歷屆政府都無力削減預算赤字，10年期公債殖利率攀升至4.52%，美國公債相關ETF 5/19全面跳水

輝達台灣總部確定北士科 還有誰受惠

美中貿易情勢緩和，加上美國總統川普中東之行提振，有重大斬獲相當多的大訂單，上周美股四大指數創波段新高。美國川普政府對全球貿易對立的姿態放緩，有利於全球經濟的穩度提高。

今年重啟大成長的AI飆股

台股在4/9測長期17306第一隻腳，就漲到4/14的20023，隨之回檔修正到17893打第二隻腳，自此漲到5/16的21854都沒修正，目前K值達83.93％、D值87.77％

漢唐第二設備股：信紘科

受惠AI需求不斷擴大，台積電持續擴大先進製程產能，今年資本支出380~420億美元，創下歷史新高，若承諾美國設廠將再加碼1000億美元的規模下，未來幾年台積電資本支出將居高不下

老AI族群！具備低本益比 + 高成長性！

從中級反彈，將進入回升行情?! 不過加權指數已經來到半年線年線至季線之間進入震盪整理，但是行情看法樂觀，預估短期整理過後仍將持續向上挺進，因為目前走勢已經處於長波段24416以來的C波修正結束，我們即將進入全新多頭行情的起點

NVIDIA Inception 新創鏈結夥伴！華安醫學以 AI 找出老藥新用成功登記專利

新藥開發公司華安醫學首度參與2025台北國際電腦展，展示跨足AI應用的新藥策略；總經理陳翰民表示，今年將推動新商業模式，鎖定專利10年內到期且熱銷的藥物，進行新適應症探索，再搭配自身藥物開發經驗，提供AI藥物再定位解決方案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。