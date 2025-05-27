輝達台灣總部確定北士科 還有誰受惠

美中貿易情勢緩和，加上美國總統川普中東之行提振，有重大斬獲相當多的大訂單，上周美股四大指數創波段新高。美國川普政府對全球貿易對立的姿態放緩，有利於全球經濟的穩度提高。上周推動股市延續漲勢，標普週線勁揚 5.3%，道瓊週漲幅達 3.4%，那指本週累計飆升 7.2%。輝達和特斯拉股價大幅上揚。Computex 將於5/20正式開幕，加上輝達黃仁勳來台助陣，但台股周一却是開低走低，在權值股台積電下跌 14 元，及電子權值股走弱下，指數一路走跌，終場下跌 319.86 點，收 21523.83 點，跌破五日線。

輝達執行長黃仁勳（5/19）周一在台北流行音樂中心 2025 年的台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，市場關注焦點新產品，但台北股市一路走跌，也需提防利多出盡，這一波台北股市從低檔到上周五反彈有4400多點，個股近期如有漲幅過大，宜調節持股。

輝達黃仁勳演講，另一則是公布位於台灣總部的選址，總部確定座落在北士科。受此消息激勵，「士林三寶」盤中股價出現急拉，近期也已有一段漲幅。早在先前，市場就已傳出

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