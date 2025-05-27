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DRAM報價回升的受惠股─南亞科

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎王榮旭 CSIA/CFTA

穆迪評級5/16將美債從最高信用評級Aaa下調至Aa1，原因是歷屆政府都無力削減預算赤字，10年期公債殖利率攀升至4.52%，美國公債相關ETF 5/19全面跳水，包含規模2312億的元大美債20年(00679B)、規模1896億，排名第二的國泰20年美債(00687B)，五月以來跌幅10~12%，不過美國財政部長貝森特，稱其為「落後指標」，並強調川普政府已提出控制支出的改革措施，不過早在2011年，標準普爾舊首次將美國長期主權信用評等從最高的「AAA」下調一級至「AA+」，此舉震驚全球金融市場，也是美國自1917年以來首次失去「AAA」評級，因此穆迪此次調降評等，市場並未有太大利空。

黃仁勳5/19在COMPUTEX展上強調AI已成為與電力、網際網路同等重要的基礎設施，並宣布在台灣設立新的總部「NVIDIA Constellation」，位於台北北投士林科技園區，此外，NVIDIA將與鴻海、台積電及台灣政府合作，建造一座AI超級電腦，預計使用10000顆Blackwell GPU，進一步強化台灣在全球半導體產業的領導地位，不過AI伺服器供應鏈股事先已反應黃仁勳來台的電腦展激情，包括機器人、AI供應鏈都普遍下跌。

在全球記憶體市場逐步回溫的背景下，南亞科(2408)迎來營運上修契機。南亞科擁有龐大DDR4晶粒庫存，在三大原廠(Samsung、SK海力士、美光)與中國長鑫存儲預計於2025年下半年陸續終止供應(EOL)DDR4後，南亞科有望躍居主要替代供應者，營運動能強勁。4月單月營收31.19億，年減2.73%，但較3月回升13.29%。顯示通路端開始提前備貨，預先因應市場DDR4晶粒即將短缺的情勢，尤其針對網通、工控、航太等長尾應用，更需提前鎖定穩定供應來源。

4月以來DDR4 16Gb現貨報價已大漲25%，其中上週漲幅高達9%。漲價動能來自三大因素：一是關稅政策不確定性推動提前拉貨

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