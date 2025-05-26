NVIDIA Inception 新創鏈結夥伴！華安醫學以 AI 找出老藥新用成功登記專利

撰文/陳澤樂

新藥開發公司華安醫學首度參與2025台北國際電腦展，展示跨足AI應用的新藥策略；總經理陳翰民表示，今年將推動新商業模式，鎖定專利10年內到期且熱銷的藥物，進行新適應症探索，再搭配自身藥物開發經驗，提供AI藥物再定位解決方案。

陳翰民表示，華安(6657)會優先鎖定專利十年內到期並熱銷的藍海藥物市場，加速找到新適應症，並透過細胞與動物驗證，進行專利 IP 智財布局與授權，目前已有 2 個潛力新適應症，預計今年進一步推動商業合作模式。

陳翰民指出，AI 可望突破傳統新藥「開發冗長、高成本與低成功率」等瓶頸，其中 AI 開發新成分藥物雖能優化分子設計，使成功率提升至 15~20%，但仍面臨數據與技術挑戰，相比之下，AI 驅動老藥新用因已具安全資料，有助成功率提升至 40%，可大幅縮短時程與降低成本。

陳翰民分享，運用多種大型醫療知識資料庫，如 PrimeKG、DrugBank、ChEMBL、PubChem，結合陽明交大語言模型與群聯 aiDAPTIV+ 平台進行新適應症探索，再搭配自身藥物開發經驗，提供精準可靠的 AI 藥物再定位解決方案。

華安 AI 輔助新藥開發的首席顧問許銀雄表示，今年的四大目標，分別為導入 NVIDIA Clara及 BioNeMo 工具套件，針對市面 1,760 種藥物進行大規模藥物重新定位與新機制探索，再與合作夥伴共建 AI 驅動老藥新用平台，並推動落地。華安將加速新適應症項目的推進，進行動物或細胞實驗驗證與專利申請，最後將研究成果申請專利，爭取授權與合作機會，以展開人體臨床試驗與後續的商業化開發，華安會先鎖定專利十年內到期、終端銷售金額數值大的明星藥物，進行潛在新適應症的開發，期望一年有 10 個潛力案件。

許銀雄，以 AI 發展新藥的商業模式，華安將聚焦多個策略，第一是聯合開發，主要與藥廠或學研機構合作，共同開發滿足臨床需求的新適應症，第二是新用途專利授權，申請多國專利後授權藥廠進行後續的商業化發展，第三是 AI 平台授權與服務，第四是臨床合作，攜手醫療機構小型試驗。

陳翰民強調，華安醫學(6657)於 COMPUTEX 展示核心 ENERGI 平台與多項候選藥物，包括治療糖尿病足潰瘍、異常性落髮、靜脈潰瘍、表皮水皰症與巴金森氏症，其中治療糖尿病足潰瘍已進入美台三期臨床試驗，預計2025年底完成收案與解盲，巴金森氏症也已完成一期試驗收案。

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