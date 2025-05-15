瞄準GB300及邊緣AI受惠股！

◎錢冠州 CSIA/CFTA

美中破冰談判，這一輪關稅戰最壞的情況已經過去，而國際股市及台股也都走出轉強行情，回補川普關稅缺口，甚至接下來台股持續向上走出回升行情都有機會，四月份留下將近三千點的下影線，重點是融資餘額大減將近千億，這也幾乎減掉了超過三成的幅度，所以我認為，就外在環境逐漸轉好及融資餘額已經大減的情況之下! 台股也就可以相當樂觀的來看待後續行情變化，而操作的主流股觀察，我們持續要注意第一季業績表現亮眼的族群，其中在AI伺服器相關、銅箔基板及IC設計相關股都是我們要注意的方向，以緯穎(6669)來說，第一季EPS來到52.7元就相當亮眼，呈現季增38%及年增95.8%的成績，這背後就顯示AI伺服器的基本面相當可以期待，另外，銅箔基板的台光電(2383)，伺服器導軌的川湖(2059)等，第一季獲利表現都是高比例的季增年增，顯然AI相關產業在今年度仍非常值得期待。

在主流股的選擇上，我認為AI產業仍是當前台股投資的重心，其中我認為週邊商品的邊緣AI概念值得期待，包含聯發科(2454)等IC設計相關，聯發科在ASIC AI應用上持續有斬獲

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1645期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw