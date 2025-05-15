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本益比偏低的機器人：亞光

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

2025年COMPUTEX展將於5/20~5/23於台北南港展覽館1、2館展出，今年共約1400家廠商參加，聚焦三大領域：包括智慧運算和機器人、次世代科技及未來移動等，故包括AI伺服器、 AI NB 、板卡、機器人、矽光子、2奈米、網通等族群將不可小覷。其中在機器人方面，台積電於2025年北美技術論壇中表示，未來人形機器人，將會有更多先進矽(Si)涵蓋其中，從大腦的處理器、連接技術，甚至到感測器及電源管理，半導體產值上看1兆美元。此外，輝達執行長黃仁勳將於5/19登台演講為Computex開場，市場期待能再次聚焦AI機器人發展前景。

上銀、台灣精銳股價領先攀高

5月以來包括AI伺服器、2奈米、網通等股價已率先走揚，機器人與矽光子在台積電與輝達加持下，加上股價基期偏低，研判將成為AI族群的兩個箭頭，相關指標股值得留意。其中AI機器人是台灣產業的新機會，台灣AI機器人生態系和相關供應鏈將是今年Computex一大關注重點。機器人產業包括工業機器人本體、關鍵零組件、機器人製程系統整合等三大區塊，其中工業機器人本體包括直角座標型機器人、SCARA機器人、並聯結構型機器人、多關節型機器人、AGV自走車等。關鍵零組件則包括軸承/齒輪、線性滑軌、滾珠螺桿、夾爪、PC-Based、PLC、工控系統、馬達、減速機、驅動器、機器視覺、距離感測器等。至於機器人製程系統整合，則有製程系統E化、汽車及零組件領域、機械金屬加工領域、3C電子零組件領域等。指標股上銀(2049)近期股價已自谷底敲敲彈升，台灣精銳(4583)也自530元彈至705元，研判在龍頭股帶動下，跌深的機器人供應鏈股價將看俏，其中機器視覺的亞光(3019)可多家留意。

亞光今年EPS估7.5元，本益比19倍

機器人族群之一的光學鏡頭廠亞光(3019)，第一季營收為54.09億，年增26.13%，稅後淨利2.2億元，年增約98%，單季EPS0.79元。公司表示在數位相機、無人機/運動相機、手機稜鏡及瞄準器四大產品同步驅動下，全年營收有望較去年雙位數成長，且因產品高階化，毛利率將維持高檔。4月營收20.75億元，月增4.68%、年增29.06%，累計前4個月營收約74.84億，較去年同期成長26.93%。亞光2024年EPS5.79元，將配發4元現金股利。

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