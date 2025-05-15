有心人默默吃貨的業績飆股

◎黃清照 CSIA

受到川普關稅影響，台股測17306、18739完成中期兩隻腳，自此扶搖而上，之所以是川普很怕美股下跌，美有一個七千萬人退休基金，總資金約7兆美金，投入股市約佔一半，這些人套牢，所以美國人都反川普，川普為救他民調，川普一直說跟中國有良好溝通，很意外5/12達成初步關稅協定，中美各降115%，台股從17306漲到5/13高點21626已突破對稱4/2收盤價21298，德國4/2收22390，5/12收23566，日股(35725，38183)，南韓(2505，2608)，納達(17601，18748)，道瓊(42225，42410)，主要國家股市都收復4/2一大段距離，但由於漲幅過大且部分國家股市KD處嚴重高檔，且如台已出現熊背離需做技術面修正，我判斷中美大和解互降關稅，將成第一波段漲幅滿足獲利點，有三種走勢：(A)業績非常好漲幅過大如台光電、金像電、勤誠、高技、智邦、健策、欣銓、良維…少者修正3~5、多者5~8天要漲再漲。(B)嚴重高估的矽光子、重電、機器人、軟體、軍工、BBU及投機的均豪、羅昇…將開始回檔，仍有少數個股強勢只宜當沖。(C)嚴重低估的台燿、金居、矽格、台星科、健鼎、光寶科、奇鋐、貿聯、健準、神達、鴻海…及車電立隆、佳邦、胡連、興勤、耿鼎…及艾訊、僑威、立端、信邦、聯詠、聯陽、瑞昱、長榮、正德…等展現強勢。

內行人爭相進貨的飆股：僑威

僑威去年EPS 5.62元，2025年Q1營收28.383億較Q4的22.72億、季增24.6%，但毛利達7.193億，營利率4.925億，較Q4的5.42、3.17億、季增40.1%、55.3%，單季EPS 1.85表現大好，且3月營收10.97億創新高後4月營收更達11.173億再創新高，業績之所以那麼好，因僑威橫跨無線充電及電動車充電樁產品的發展，含充電系統、馬達控制系統、整車控制系統與電子管理皆有豐富經驗，在業界設計能力備受肯定，產品也銷售到全球各地，成全球各車廠指定夥伴外，目前又因電源供應器出貨大增，尤其PC電源供應高達9成以上，電競應用達7成

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