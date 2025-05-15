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大盤仍量能不足有利中小型股發揮

聯合新聞網／ 萬寶週刊

張文赫分析師

大盤仍量能不足有利中小型股發揮

川普上周四宣布，英國出口至美國的商品仍適用本輪關稅改革下的「10% 全球基準稅率」。加上美國和中國在瑞士進行了為期兩天的貿易會談後，取得重大進展，周一盤後美中會談聯合聲明出爐，美對中關稅從145%下調至30%。周一激勵台股開高走高，在台積電、鴻海等權值股強勢點火下，越過 21000 點走強，加上市場傳出黃仁勳於5/12抵台，也帶動部分中小型股強勢大漲，如輝達概念股，機器人、AI、矽光子類股走強，終場上漲214點收21129點，回補了4/2 川普解放日缺口，成交量 2791 億元。

傳輝達黃仁勳於5/12抵台，激勵輝達概念股走強，尤其是機器人族群多檔強勢攻上漲停板如和椿 (6215)、羅昇(8374)等亮紅燈。雖然目前大盤仍量能不足，但是盤勢持穩，我認為有利於中小型股的發揮空間。

台積電營收創高半導體設備大反彈

晶圓代工龍頭台積電公布2025年4月合併營收達3,495.6億元，受惠由HPC平台驅動的3奈米及5奈米需求持續擴大，再刷新歷史新高紀錄。我認為有機會帶動半導體設備股大反彈，這一波受到川普關稅貿易戰影響。

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