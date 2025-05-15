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4月營收創新高的績優股─良維

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美國總統川普之前稱將把半導體納入單獨的關稅政策，而美方上週完成半導體關稅，前置作業蒐集公眾意見已截止，收到43篇利害關係人回覆，表態意見不多。市場多數認為美國希望在國內建立半導體和AI供應鏈，半導體關稅課徵已是明確方向，初期可能類似對等關稅，稅率不會太低。

持續2天的美中日內瓦貿易談判結束，雙方各自對外表示取得重大進展，美中宣布暫緩互相加徵部分關稅90天 美國對中商品關稅降至30%，中國對美商品關稅則從125%降至10%，兩國互降關稅貿易戰按下90天暫停鍵，消息公佈，美股道瓊期指攻高900點，標普500、那指也皆連大漲，對於股市來說少了一顆「未爆彈」。

隨著AI伺服器、高效能運算(HPC)與雲端資料中心需求強勁爆發，帶動大電流、高速、低損耗電源線與連接器需求進入新一波成長週期，良維(6290)展現強勁成長動能，公司4月營收達8.8億，月增11.32%，年增37.37%，創歷史新高；累計前四月營收32.21億，年增35.26%。良維已穩居北美主要AI雲端客戶亞馬遜AWS資料中心大電流電源線第一供應商，單一客戶貢獻營收佔比約30%。加計惠普、戴爾、聯想等AI伺服器大廠訂單，AI伺服器相關業務營收比重已提升至34%至35%，成為推升獲利主要引擎。

受惠於AI伺服器相關高毛利產品大量出貨，良維2025年Q1獲利亮眼，EPS 達2.56元，除既有客戶外，良維也成功打入輝達供應鏈，並對第二大雲端服務供應商(CSP)微軟小量出貨，除了AI伺服器產品之外，良維在蘋果供應鏈的地位亦穩固，主要供應高階筆電與iPad電源線、轉接線等產品，有助於平衡產品結構與降低產業波動風險。

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