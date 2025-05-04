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指數進入轉折！軍工則低檔轉強

聯合新聞網／ 萬寶週刊
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

◎錢冠州 CSIA/CFTA

加權指數從四月上旬的大跌過後，短線已經回穩並回到兩萬點整數關卡附近，不過如果從成交量來看，則明顯出現萎縮的走勢，本週的日成交量均維持在兩千億元左右，這就不具備繼續向上攻擊的條件，資金則轉向與外在環境或關稅戰比較無關的族群，例如軟體股中的大綜(3147)及驊宏資(6148)等持續創高，投機氣氛明顯，當然短線漲多也不適合追價，但我們可以思考這個時期會受到市場青睞的就是與關稅戰無關的選項，另外一個重點族群就是在航太軍工的體系，且這些類股經過四月上旬拉回過後，目前又回到起漲點附近，而航太軍工需求明顯，以台灣來說，若接下來國防預算持續往GDP的3%邁進，那我認為這對於基本面將會是大大的加分，可以說當前屬於股價低基期且未來展望性佳的非常好的標的。

台股中以航太軍工為主軸的概念股包含漢翔(2634)、駐龍(4572)及寶一(8222)等，這三檔軍工股也都屬於波音供應鏈，波音交機及訂單復甦，投資人的布局重點應轉向波音供應鏈相關，波音2024年受制於限產及罷工利空，波音僅交機348架，而2025年1Q底，波音待交訂單5,648架。若依照2025年第一季波音平均單月交機43.3架計算，去化訂單需要10年11個月，時間太久。 因此，未來波音勢必不斷拉高產能，加速釋出及去化訂單，這將推升對供應鏈的零組件需求，這對於台灣相關波音供應鏈將是明顯的基本面利多。

外資及投信加碼，寶一(8222)股價延續短期均線向上，在航太軍工股族群來說，寶一屬於股本較小及股價波動性較高的標的

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