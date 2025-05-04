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四檔【新、小、奇】2奈米受惠股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

台積電於法說會表示2025年資本支出為380至420億美元，其中高達7成用於先進製程，其中2奈米產能即將步入大爆發，2奈米率先量產廠區為竹科寶山Fab 20廠，目前產能約8000片，估至年底將達2.2萬片，至於高雄Fab 22 P1廠進度提前，下半年開始量產可期，2座廠至年底合計月產能約3萬片。未來還有高雄Fab 22 P2廠、美國亞利桑那廠等，2奈米產量將大爆發，後需相關供應鏈業績勢必將水漲船高。包括特用化學股的新應材(4749)、台特化(4772)；2奈米設備清潔的世禾(3551)；產線自動化監控系統的竹陞科技(6739)等將受惠。

2奈米量產，特用化學聚焦~新應材、台特化

隨著台積電2奈米的量產，特用化學需求將大增，其中新應材(4749)產品為半導體先進製程光阻周邊的表面改質劑(Rinse)，是攸關半導體黃光微影製程良率的關鍵材料，而且新應材是自原料合成、純化到配方均自主設計，隨著2奈米製程導入量產，新擴建的高雄廠二期效應將顯現，有助獲利與營收跳升。去年EPS8.5元，今年預估可成長至11.7元，雖然本益比偏高，不過在股價跌深後將有反彈挑戰季線之契機。至於台特化(4772)主要產品為矽乙烷，為半導體先進製程關鍵材料，公司自主研發矽烷專利製程技術具節能、環保優勢。新產品無水氟化氫(AHF)，主要應用晶圓沉積薄膜蝕刻與機台設備內矽類殘留晶體的清潔移除，今年估EPS3.6元，本益比50倍也是偏高，2/13頸線201.5元壓力不輕。

竹陞科技Q1營收倍增，世禾本益比12倍

竹陞科技(6739)，主要業務為製程設備的智能自動操作系統、遠程操控系統、製程數據採集系統及相關系統軟硬體整合，目前半導體客戶占營收比重超過9成。2024年EPS 6.03元，將配發現金股利5元，3月營收5328萬元，月增9.19%、年增67.53%，Q1營收1.48億，季增16.8%、年增102%，創下歷史新高，預估今年EPS上看10元，EPS成長率65.8%

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