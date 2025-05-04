谷底Q4已現 Q1起開始成長飆股

◎黃清照 CSIA

先前因融資減幅大於大盤跌幅，且周KD、威廉同時觸底及又打到四年線跟五年線支撐，所以我判斷18011~17436為中長期的底部，果然低點來到17306，當 4/14漲到20023做回檔，我估拉回打第二隻腳底部在18664附近，結果只回到4/22的18793，到4/29又漲到20232大漲1439點，漲到此KD已經處在高檔，配合國際股市的KD同時也到達高檔，且四個KD同時到達高檔，又上漲無量顯示投資人不願意追高，不追高主因：先前崩盤不管大中小戶全部受傷，資金實力受損，又買到一些沒有業績的投資人被融資斷頭，所以投資人對投機股信心欠缺，就連對業績股也不願意追高，但有急跌會多少買一點，就是這樣狀況之下量縮。切記！KD到達高檔一定會回檔，所以投資人對高本益比或沒有基本面：矽光子、重電股、高估機器人及這一波大漲的軟體股和部分投機股，建議投資人在20200~20500逢高先分批出及股價已經突破對稱4/2的高點21298的台光電、貿聯、廣達、緯創、金像電、力旺、川湖、緯穎、奇鋐、瑞昱…不殺低，但見急拉分兩個點先獲利出場，等有適當回檔再回補，但對本益比超低的台燿、健鼎、國巨、光寶科、神達、金居、台星科、矽格、欣銓、力成、頎邦、艾訊、立端、僑威、定穎、堤維西、東陽、耿鼎、正德、興勤、胡連、立隆、信邦、聯詠、義隆電、聯發科、聯陽、威剛、群聯、致伸…可逢低布局。

Q1開始大成長的車電飆股：定穎

定穎業績都不錯，但突然從去年Q4營業利益從Q3的4.56億下降到1.4億，Q3的EPS 0.93元、Q4的0.61元，但今年Q1的營業利益2.6494較去年41的1.4億、大成長89.24%，確定去年Q4為谷底。定穎產品應用在光電、網通、消費性電子、汽車板、儲存裝置等

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