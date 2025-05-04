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安防業務強勁成長─天鉞電

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股4大指數收高，台積電ADR漲幅4.04%，激勵4/25台股跳空開高，勁揚500多點，4/28加權指數站回2萬點，顯示市場對於美國總統川普對等關稅導致的恐慌已經過去，緊張氣氛獲得緩解，美中角力戰也在降温中，對於國際金融情勢發展是正向，惟投資信心仍有待修復前提下，台股仍將在19000~21000點大箱型區間震盪整理。

接下來要觀察美國大型企業財報、聯準會利率走向，以及川普關稅態度等3大變數，英特爾、Google財報好壞參半，未來仍有博通、輝達、微軟等大型科技財報即將公布，至於聯準會6月利率會議，儘管外界預期降息機率高，惟關稅恐怕加重通膨壓力，增添降息不確定性，如果確定降息，有助於化解市場不確定性，而美國關稅方面，中國大陸並未因川普強硬態度而示弱，在第一輪談判中日本、歐州等國主張各國利益，對於美國對等關稅也未照單全收，因此川普才會說2、3週內將再推出新政策，屆時國際政經局時才會近一步明朗。

在全球安控與智慧居家需求持續升溫下，天鉞電(5251)正展現轉型後的成長潛力，成為市場低基期、具備爆發力的潛力股。天鉞電2月稅後純益達100萬，EPS 0.02元。值得注意的是，公司在去年成功終結連續八年虧損，全年稅後純益達198.6萬，每股純益0.06元，正式翻轉過往頹勢，邁向穩健獲利軌道。

天鉞電近年積極轉型，佈局自有品牌與高毛利業務，成效逐步顯現。兩年前取得日本高階感測器品牌奧泰斯(OPTEX)台灣總代理權，強化智慧安控產品線，加上自有品牌 SecuFirst與ALC營運持續升溫，品牌與代理業務營收佔比提升至20%~25%。此外，電子鎖業務穩定發展，佔營收比重達20%，未來隨著新客戶開發進度推進，成長動能可期。

從營運結構來看，天鉞電具備強勁的海外市場優勢，歐洲市場貢獻高達七成營收，而美國佔比約15%~20%

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