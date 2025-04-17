股災重挫！買好股絕佳時機 聯發科首選

◎錢冠州 CSIA/CFTA

清明過後的關稅衝擊使一周左右台股重挫近五千點，融資餘額也大減七百億元以上，但重挫過後卻創造便宜的投資機會，尤其指標股聯發科(2454)及台積電(2330)也都拉回到相對便宜的位置，根據歷史經驗，在經過非理性殺盤的時刻! 亂殺低賣股票經常是操作上的錯誤，反而，趁亂撿便宜好股票則是非常好的投資機會，以聯發科(2454)來說，2025年預估EPS為72元左右，但經歷股在股價拉回到年線以下並隨即反彈，主要就是基本面表現相當優異，就基本面來說，聯發科將會是今年邊緣AI發展的主要受惠者之一，今年初DeepSeek風潮將帶動AI發展成本下降及加速AI產品的普及化，生成式AI的擴展將持續帶動邊緣AI及雲端應用的發展與商機，而聯發科與Nvidia合作設計的全球首款AI個人超級電腦預估將在今年5月問世，基本面表現及未來前景相當可以期待，如今股價受到不理性殺盤衝擊，反而拉回就是可以分批進場的機會，除了聯發科(2454)，還有哪些股災過後的明星股? 可以到錢冠州老師的Line索取。

另外，在其他指標電子股方面，短線反彈仍持續，不過中長期則要看未來關稅議題而定，若持續有出現比較嚴峻的關稅戰或貿易戰，若影響到全球經濟發展，則會對於科技股相對不利

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