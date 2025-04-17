Q1業績倍增的AI股~緯穎

◎賴建承CSIA

川普關稅政策一變再變，也讓全球股市、債市、匯市大洗三溫暖，台股更在一周內各出現一次台指期跌停與漲停，可見美國關稅政策牽一髮而動全身。川普受到共和黨議員及外國領袖對全球經濟衰退表達憂慮，加上美國國債遭到拋售，10年期到30年期公債殖利率走高，由於美債與美股同步下滑，美國國債避險功能遭到質疑，因此，讓川普宣布暫緩對等關稅90天，期間全面實施10%關稅，只有中國稅率增至145%，消息一出也讓全球股市歡聲雷動。當然美國有一條關鍵條文9903.01.34，條文重點如下：「如果某項產品的美國成分佔進口貨品報關價值的20%以上，就可免除這些附加關稅。」也就是說只要你的商品用到了美國的 IP、設計、技術或零件，且美國成分夠，就直接豁免，故許多高科技產品或許就可逃過一劫，不用課高額關稅。

輝達AI伺服器美國成份達6成

目前在高科技產品中以NVIDIA 的伺服器最具有美國成份，畢竟晶片設計是美國的、IP 授權是美國的、軟體控制也是美國的，台灣只是幫忙代工與整機組裝。若以NVIDIA H100的伺服器推估，美國設計/IP授權/製造約占45%；美系BMC控制板，美國技術授權、關鍵元件約占 10%；軟體作業系統採用Linux約 占5%，其餘組裝與結構件等約占40%，也就是說美國成分合計達60%，符合9903.01.34條文，故輝達四負其協力廠商受到衝擊不大，包括鴻海(2317)、廣達(2382)、緯穎(6669)、緯創(3231)等較不受影響。其中緯穎日前宣布增資美國子公司3億美元，用以購建德州新廠，緯創也宣布於美國投資新設資本額4500萬美元的子公司，在美國取得土地及廠房，難怪緯創集團股價可以成為近期AI股反攻之領頭羊。

緯穎EPS上看156元，本益比12倍

緯創(3231)3月營收1529.85億，月增率48.94%、年增率70.3%，累計Q1營收3464.85億，年增率45.44%，法人預估今年EPS約8.6元

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