三引擎同時啟動的飆股

◎黃清照 CSIA

此次由川普對各國課非常離譜的關稅，導致股價大崩跌，在崩跌當中有非常多低估股是撿便宜機會，當時我判斷18011~17436就是中長期的底部，最低點跌到17306就立即拉到4/15的19857，之所以拉升這麼快是因融資從3405大減到2128億、減幅37.5%遠大於大盤跌幅29.2%(從24416~17306)且台股此波是全球股市跌幅次大29.2%(最大是費半)，而判斷18011~17436底部是輔助技術面測4、5年支撐區，且周KD及威廉都同時觸底，兼以國安基金入市，重拾投資人信心，目前仍有一大批投資人沒有信心，但這種氣氛隨時間會慢慢轉變，漲到兩萬點附近上下，投資人要從高本益比撤出轉往低本益比，且注意三種類股：①緯穎、力旺、台光電、貿聯、緯創、廣達都已經回補4/2的21298缺口，這代表離4/2缺口越遠的個股有更大的上漲空間，所以逢低布局金居、台燿、光寶科、健鼎、矽格、台星科、勤誠、奇鋐、國巨、鴻海、神達。②欣銓也順利填補4/2缺口，代表封測的矽格、台星科、日月光、力成、頎邦、京元電離缺口越遠的股票將來都會回補。③東陽不只填補缺口且超越一大段，所以堤維西、耿鼎、定穎、立隆、興勤、胡連、劍麟、佳邦…也會都會回補，且這三個族群AI伺服器、封測、車電本益比超低，另外一部分業績非常好低本益比的艾訊、立端、僑威、騰輝、瑞儀、聯詠、聯陽、茂達、瑞昱、聯發科、晶技、致茂、致新、華通、億光…逢低也可布局。

AI+HPC+矽光子三引擎同時啟動飆股：台星科

2024年台星科EPS 6.32、業績表現仍是佳績，今年在訂單外溢效應下，接獲晶圓代工大廠委外CP訂單，掌握輝達、博通、超微三大客戶的訂單

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