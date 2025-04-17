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花蓮男闖平交道遭撞「身體斷兩截」慘死 鐵公路交通中斷

美股早盤兩樣情！標普500走揚、道瓊重挫逾400點 台積ADR一度漲3.8%

獨／史上首次健保署擬用罕病預備金 補足監獄醫療費缺口

三引擎同時啟動的飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照 CSIA

此次由川普對各國課非常離譜的關稅，導致股價大崩跌，在崩跌當中有非常多低估股是撿便宜機會，當時我判斷18011~17436就是中長期的底部，最低點跌到17306就立即拉到4/15的19857，之所以拉升這麼快是因融資從3405大減到2128億、減幅37.5%遠大於大盤跌幅29.2%(從24416~17306)且台股此波是全球股市跌幅次大29.2%(最大是費半)，而判斷18011~17436底部是輔助技術面測4、5年支撐區，且周KD及威廉都同時觸底，兼以國安基金入市，重拾投資人信心，目前仍有一大批投資人沒有信心，但這種氣氛隨時間會慢慢轉變，漲到兩萬點附近上下，投資人要從高本益比撤出轉往低本益比，且注意三種類股：①緯穎、力旺、台光電、貿聯、緯創、廣達都已經回補4/2的21298缺口，這代表離4/2缺口越遠的個股有更大的上漲空間，所以逢低布局金居、台燿、光寶科、健鼎、矽格、台星科、勤誠、奇鋐、國巨、鴻海、神達。②欣銓也順利填補4/2缺口，代表封測的矽格、台星科、日月光、力成、頎邦、京元電離缺口越遠的股票將來都會回補。③東陽不只填補缺口且超越一大段，所以堤維西、耿鼎、定穎、立隆、興勤、胡連、劍麟、佳邦…也會都會回補，且這三個族群AI伺服器、封測、車電本益比超低，另外一部分業績非常好低本益比的艾訊、立端、僑威、騰輝、瑞儀、聯詠、聯陽、茂達、瑞昱、聯發科、晶技、致茂、致新、華通、億光…逢低也可布局。

AI+HPC+矽光子三引擎同時啟動飆股：台星科

2024年台星科EPS 6.32、業績表現仍是佳績，今年在訂單外溢效應下，接獲晶圓代工大廠委外CP訂單，掌握輝達、博通、超微三大客戶的訂單

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內需不受美關稅影響且低本益比高殖利率飆股

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掌握國防及工業電腦大單─事欣科

美國關稅政策難以捉摸，美國海關與邊境保護局(CBP)4/11發布公告，在這波「對等關稅」中豁免電腦、智慧型手機及晶片等，市場原先預期將有一段時間的「人道走廊開啟」，看好Apple、輝達等科技股有一波反彈，也讓台灣半導體和電子五哥供應鏈可望揮別對等關稅陰霾、鬆口氣。

川普政策反覆 台股盤勢也將持續大震盪

美暫緩對多國實施對等關稅暫緩90天，美股強彈後，但美中貿易摩擦持續升溫，關稅大戰掐喉戰持續，經濟衰退擔憂席捲華爾街，上周五聯準會安撫市場，投資人擺脫美中貿易緊張局勢及消費和通膨前景擔憂的影響

三引擎同時啟動的飆股

此次由川普對各國課非常離譜的關稅，導致股價大崩跌，在崩跌當中有非常多低估股是撿便宜機會，當時我判斷18011~17436就是中長期的底部，最低點跌到17306就立即拉到4/15的19857，之所以拉升這麼快是因融資從3405大減到2128億

Q1業績倍增的AI股~緯穎

川普關稅政策一變再變，也讓全球股市、債市、匯市大洗三溫暖，台股更在一周內各出現一次台指期跌停與漲停，可見美國關稅政策牽一髮而動全身。川普受到共和黨議員及外國領袖對全球經濟衰退表達憂慮

股災重挫！買好股絕佳時機 聯發科首選

清明過後的關稅衝擊使一周左右台股重挫近五千點，融資餘額也大減七百億元以上，但重挫過後卻創造便宜的投資機會，尤其指標股聯發科(2454)及台積電(2330)也都拉回到相對便宜的位置

關稅股災重挫！買好股絕佳時機

對等關稅衝擊全球股市，台股在清明連續假期過後的台股開盤，指數即以跌停鎖死的資金重挫兩千餘點，包含台積電(2330)及聯發科(2454)等重量級指標股也呈現跌停賣不出的窘況，

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