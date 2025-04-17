川普政策反覆 台股盤勢也將持續大震盪

美暫緩對多國實施對等關稅暫緩90天，美股強彈後，但美中貿易摩擦持續升溫，關稅大戰掐喉戰持續，經濟衰退擔憂席捲華爾街，上周五聯準會安撫市場，投資人擺脫美中貿易緊張局勢及消費和通膨前景擔憂的影響，美股主指上周五集四大指數收紅，加上美國上周五宣布針對資通訊產品等豁免對等關稅，台股周一開盤大漲近 500 點，但隨後傳來這不是永久性豁免，川普澄清，這些不是各國可以通過談判解決，這些都是事關國家安全的東西，需要在美國製造，台股大盤指數隨後全吐回，終場小跌15點以19513點作收，上周台股周線拉出長達2222點的下影線。近期盤勢仍會較為震盪，操作上不宜追高。

近期台股大震盪，融資餘額也大幅度減少，美國川普總統的關稅政策之下，雖然對等關稅暫停，但除中國之外還是有10% 的關稅，在政策的反覆之下，可能形成經濟衰退、景氣反轉，而且衰退可能持續一段時間，在目前的台股跌深反彈之下，宜採取保守態度對待，操作上仍以汰弱留強爲主。

華星光未來反彈空間大

台股在美國關稅政策反覆，大盤指數目前仍在2萬點之下，遭逢股災的華星光(4979)也受其拖累，股價即出現大幅拉回

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