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美股早盤兩樣情！標普500走揚、道瓊重挫逾400點 台積ADR一度漲3.8%

獨／史上首次健保署擬用罕病預備金 補足監獄醫療費缺口

川普政策反覆 台股盤勢也將持續大震盪

聯合新聞網／ 萬寶週刊

美暫緩對多國實施對等關稅暫緩90天，美股強彈後，但美中貿易摩擦持續升溫，關稅大戰掐喉戰持續，經濟衰退擔憂席捲華爾街，上周五聯準會安撫市場，投資人擺脫美中貿易緊張局勢及消費和通膨前景擔憂的影響，美股主指上周五集四大指數收紅，加上美國上周五宣布針對資通訊產品等豁免對等關稅，台股周一開盤大漲近 500 點，但隨後傳來這不是永久性豁免，川普澄清，這些不是各國可以通過談判解決，這些都是事關國家安全的東西，需要在美國製造，台股大盤指數隨後全吐回，終場小跌15點以19513點作收，上周台股周線拉出長達2222點的下影線。近期盤勢仍會較為震盪，操作上不宜追高。

近期台股大震盪，融資餘額也大幅度減少，美國川普總統的關稅政策之下，雖然對等關稅暫停，但除中國之外還是有10% 的關稅，在政策的反覆之下，可能形成經濟衰退、景氣反轉，而且衰退可能持續一段時間，在目前的台股跌深反彈之下，宜採取保守態度對待，操作上仍以汰弱留強爲主。

華星光未來反彈空間大

台股在美國關稅政策反覆，大盤指數目前仍在2萬點之下，遭逢股災的華星光(4979)也受其拖累，股價即出現大幅拉回

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美國關稅政策難以捉摸，美國海關與邊境保護局(CBP)4/11發布公告，在這波「對等關稅」中豁免電腦、智慧型手機及晶片等，市場原先預期將有一段時間的「人道走廊開啟」，看好Apple、輝達等科技股有一波反彈，也讓台灣半導體和電子五哥供應鏈可望揮別對等關稅陰霾、鬆口氣。

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美暫緩對多國實施對等關稅暫緩90天，美股強彈後，但美中貿易摩擦持續升溫，關稅大戰掐喉戰持續，經濟衰退擔憂席捲華爾街，上周五聯準會安撫市場，投資人擺脫美中貿易緊張局勢及消費和通膨前景擔憂的影響

三引擎同時啟動的飆股

此次由川普對各國課非常離譜的關稅，導致股價大崩跌，在崩跌當中有非常多低估股是撿便宜機會，當時我判斷18011~17436就是中長期的底部，最低點跌到17306就立即拉到4/15的19857，之所以拉升這麼快是因融資從3405大減到2128億

Q1業績倍增的AI股~緯穎

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對等關稅衝擊全球股市，台股在清明連續假期過後的台股開盤，指數即以跌停鎖死的資金重挫兩千餘點，包含台積電(2330)及聯發科(2454)等重量級指標股也呈現跌停賣不出的窘況，

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