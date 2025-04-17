掌握國防及工業電腦大單─事欣科

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美國關稅政策難以捉摸，美國海關與邊境保護局(CBP)4/11發布公告，在這波「對等關稅」中豁免電腦、智慧型手機及晶片等，市場原先預期將有一段時間的「人道走廊開啟」，看好Apple、輝達等科技股有一波反彈，也讓台灣半導體和電子五哥供應鏈可望揮別對等關稅陰霾、鬆口氣。不料川普4/14清晨又在社群媒體發文，指半導體和電子產品沒有關稅豁免，且正針對半導體和所有電子供應鏈進行國安關稅調查，美國商務部長也指出「一、兩個月內」對電子產品實施個別關稅，台股走勢仍震盪。

川普4/14將說明半導體關稅細節，美國關稅政策消息紛亂，也讓市場有如「驚弓之鳥」，台股行情如果要比較確定的話，可能就是要等到今天晚上，對於川普如何針對晶片關稅來課稅才能夠確定，不過短時間有兩個所謂的「人道走廊」，一個就是對等關稅延後到90天，另外還有一個月的緩衝期間，推估這一段反彈行情兩個族群將受惠，一個就是這一波跌得最深的科技股，因為科技股短時間獲得兩個通道，並且要趕著出貨， 所以貨運相關的貨櫃、航空就會反映利多

事欣科(4916)專注在國防軍工、航太、低軌衛星業務，同時持續在博弈機臺及工業電腦市場布局。今年各產品營收可望同步增長，營收佔比約莫會是航太跟國防佔70%、博弈30%，公司在美生產據點包含美國加州、內華達州，銷售地區也是以美洲為主，較不受關稅戰影響，國防、航太和低軌衛星本就是川普2.0軍工概念之一，工業電腦也受到DeepSeek帶起的AI邊緣運算而受惠，各業務發展多點開花。

事欣科去年的營收35.73億，年增長4.66%，Q4毛利率已經回到20.28%，單季EPS 0.67元，雙雙創下近8季新

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