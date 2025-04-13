關稅股災重挫！買好股絕佳時機

◎錢冠州 CSIA/CFTA

對等關稅衝擊全球股市，台股在清明連續假期過後的台股開盤，指數即以跌停鎖死的資金重挫兩千餘點，包含台積電(2330)及聯發科(2454)等重量級指標股也呈現跌停賣不出的窘況，然而，根據歷史經驗，在經過非理性殺盤的時刻! 亂殺低賣股票經常是操作上的錯誤，反而，趁亂撿便宜好股票則是非常好的投資機會，以聯發科(2454)來說，2025年預估EPS為72元左右，以4/7收盤價1295來說，本益比已經回落到18倍左右，也就是已經來到相對不貴的位置，就基本面來說，聯發科將會是今年邊緣AI發展的主要受惠者之一，今年初DeepSeek風潮將帶動AI發展成本下降及加速AI產品的普及化，生成式AI的擴展將持續帶動邊緣AI及雲端應用的發展與商機，而聯發科與Nvidia合作設計的全球首款AI個人超級電腦預估將在今年5月問世，基本面表現及未來前景相當可以期待，如今股價受到不理性殺盤衝擊，反而拉回就是可以分批進場的機會。

另外，原本是關稅受惠及美國產地概念的大成鋼(2027)，在本週一開盤也呈現急跌重挫的局面，但大成鋼是標標準準的關稅受惠股之一，因為在美國有工廠，根本不會受到對等關稅議題的影響，但股價也是在市場全面低迷的情況下重挫，那麼我認為，這類的標底就屬於錯殺，拉回偏多操作仍是相當好的機會!

軍工航太的晟田(4541)為專注於航太及精密機械零組件的指標股之一，其股價波動與國防政策具備高度正相關。

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