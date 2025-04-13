內需不受美關稅影響且低本益比高殖利率飆股

◎黃清照 CSIA

此次美國的對等關稅課非常離譜，連英國、新加坡對美貿易逆差，還課10%，台灣課32%、泰國課36%、中國課34%、柬埔寨課49%、越南46%，大家皆知川普是胡搞亂搞，故意把關稅拉的很高讓各國來跟他談判，我認為技倆不會成功，且中國跟他對著幹，目前川普的高關稅、引發國外出口商及美進口商都停止出進貨，美將陷入物質短缺、價格急遽上漲通膨，且引發全美反川普遊行，致美股大跌，但如那達從20204跌到14784跌幅26.8%、台股從24416跌到18180跌幅達25.6%跟上國際股市跌幅，我估跌到18011~17463將落中期底，跌到此區間可分批買內需股(請參考表一資料)及業績非常好超跌的AI伺服器如廣達、緯創、貿聯、台光電、台燿、金居、矽格、台星科、光寶科、健鼎、鴻海、緯穎、台積電及車電的東陽、堤維西、朝暉、興勤、胡連、立隆、佳邦及業績好的聯電、聯發科、聯詠、瑞昱、聯陽、瑞儀、僑威、艾訊、立端、正德、長榮、嘉澤…，可設計三個買點分批切入，但對高估股(矽光子、高估機器人、重電、部分設備股、投機股)仍然逢高賣出以股換股不要增加持股。

內需食品不受美國課關稅影響且高殖利率潛力股：大成

此次川普對全球課超高額對等關稅，投資人在選股以內需股為主，最不受影響在食品、保全、玻陶、水電、觀光、百貨，這一些雖不受關稅影響，但各位投資人選股仍要以低本益比為主

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1640期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw