比ETF更值得買的股票：四【金】釵

◎賴建承CSIA

川普關稅大刀砍向全球，其中將對台灣課徵32%關稅，讓市場一片譁然，彭博表示，這將讓台灣對美出口減少約63%，約等於GDP萎縮3.8%，筆者認為過度誇大，倘若在完全沒轉嫁下，估計影響GDP約2.9%，然而台灣產品大多具有不可替代的優勢，因此廠商有機會轉嫁出去，預估影響台灣GDP約1.5%，不過內需消費也將受衝擊，影響GDP約0.5%，2025年與2026年台灣經濟成長將明顯下滑，則台股合理評價區間15~18倍，指數區間恐落在18000~21600，不過若關稅議題搞不定，加上國內依舊政治鬥爭掛帥，屆時指數進一步下探壓力恐不容輕忽。

高股息ETF股價遭遇重傷害

此次關稅衝擊面向廣，包括筆電品牌與代工廠、網通、power、面板、成衣、高爾夫球頭、汽車零組件、自行車、機電、機械、貨櫃輪，雖然半導體、藥品暫時豁免，但評估仍難逃川普毒手。而全面性的股票下挫也會影響ETF的股價，尤其是國人過去幾年對於投資ETF可說是已到瘋狂地步，近年來投信大舉推出高息ETF，更讓婆婆媽媽熱情的申購，但有多少人實際去了解過ETF的種類、風險、連結之標的呢？所以在投資ETF前一定要先搞懂你買的產品屬性，尤其是高股息ETF需要以中長期定時定額的模式來操作，而不是一些理專、媒體、網紅等鼓吹的炒作模式，因此，這一次的股災已經造成多檔高股息ETF股價大跌，可說是領了股息賠價差，得不償失啊!此外，高股息ETF不可忽略保管費，這也是一筆開銷喔，反觀，金融股也具有穩定股息概念，而且還不用保管費，故筆者常向投資人說【把錢存定存，不如買這家銀行股票】。但系統性風險之衝擊，建議現階段先鎖定官股銀行四金釵~兆豐金(2286)、合庫金(5880)、第一金(2892)與華南金(2880)等四檔。

四大官股銀行具有三大特色

這四家官股銀行的特色在於，第一、老闆是政府，若出現問題，那台灣經濟應該嚴重到無法收拾。第二、每年均會穩定配先金股利與股息，是存股的優先標的之一。第三、股價並非高不可攀，大約落在2、30元

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1640期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw