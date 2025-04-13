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美中貿易戰恐燒到台灣！華郵：川習互不讓步經濟脫鉤增加實際戰爭可能

美中角力第二章 謝金河：美國國債攻防

川普關稅遠高於市場預期 釀造全球股災

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎張文赫 CSIA

川普拋出最新關稅政策，稅率遠高於市場預期，關稅衝擊全球股災，清明連假期間美股上周四、周五連續二天重挫，貿易戰恐加劇因中國對美國商品加徵新關稅進行報復，引發市場擔憂美國總統川普點燃了一場將導致衰退的全球貿易戰。台股長假後4/7首日開盤，受到川普關稅衝擊全球股災，台股幾乎全倒，跌幅 2086點，寫下歷史以來盤中最大跌幅。周二市場仍在恐慌籠罩下，持續下挫最低來到 18180點，跌點一度突破千點，盤中權值股台積電、聯發科等試圖反攻，但電子股賣壓沉重，終場跌772點，收18459點，跌幅 4.02%，成交量放大至5489億元。大盤持續走弱之際，以內需為主的金融股以高殖利率獲市場青睞，公股銀帶頭走強，兆豐金 (2886) 漲逾 6%，第一金 (2892) 漲約 5%等等。

中美貿易戰恐加劇、加長時間

川普周日4/6在搭乘總統專機時表示，除非超過 1 兆美元的貿易逆差問題首先獲得解決，否則他不願意與中國達成協議。接著4/8美國總統川普對中國祭出最新威脅，揚言若中國不撤回報復性關稅，美國將在 9 日回敬加徵50%的關稅，最新消息中國已回覆不撤回報復性關稅，看來中美貿易戰恐加劇及加長時間。

台股暴跌後搶反彈首選

台股在清明節後連續兩天暴跌共計2837點，那麼不敢買個股擔心有著極大的風險，又想搶反彈行情，我認為台股暴跌後搶反彈首選元大台灣50正2(00631L)，涵蓋臺灣證券市場中市值前50 大之上市公司

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內需不受美關稅影響且低本益比高殖利率飆股

此次美國的對等關稅課非常離譜，連英國、新加坡對美貿易逆差，還課10%，台灣課32%、泰國課36%、中國課34%、柬埔寨課49%、越南46%，大家皆知川普是胡搞亂搞，故意把關稅拉的很高讓各國來跟他談判

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川普關稅大刀砍向全球，其中將對台灣課徵32%關稅，讓市場一片譁然，彭博表示，這將讓台灣對美出口減少約63%，約等於GDP萎縮3.8%，筆者認為過度誇大，倘若在完全沒轉嫁下，估計影響GDP約2.9%

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