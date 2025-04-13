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美中貿易戰恐燒到台灣！華郵：川習互不讓步經濟脫鉤增加實際戰爭可能

美中角力第二章 謝金河：美國國債攻防

光學面板製造商迎曙光─銘旺科

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美國總統川普4/2簽署行政命令，宣布對多國課徵的「對等關稅」衝擊全球，台灣被加徵32%關稅，隨後中國也宣布對美商品課徵34%「報復關稅」，全球關稅戰升級，美國股市上週五再以暴跌收盤，總計約6兆美元市值蒸發，台股清明連假首日開盤，受到關稅衝擊影響，4/7台指期8點45分開盤就跌停，加權指數今日跳水補跌，單日重挫2065點，跌幅9.7%，終場收19232點，為歷史最大跌幅，市值一天蒸發6.6 兆元

美國總統川普威脅中國4/8前撤銷對美加徵34%反制關稅，否則美國將從4/9起，再對中國加徵50%關稅，將使中國的關稅來到104%，根據研究機構估算，iPhone 16 Pro 256G版本在川普新關稅實施前的硬體成本約為549.7美元，若以9日起美國對中國大陸貨品課徵的關稅稅率攀抵54%估算，iPhone零組件成本將暴增296.7美元，達到約846.6美元，蘋果今年已下跌27.5%，蘋概股也苦不堪言，近日許多出貨都暫停下來，也導致全球貿易迎來新一波重整。

銘旺科(2429)作為臺灣知名的觸控面板製造廠，今年從綠能、光電事業兩路並進，不只與澳洲知名國際基金新加坡商台灣布萊富能源科技簽訂MOU，從整合資金、技術與市場資源，促進多項光電案場快速落地。目前已鎖定多個案場進行開發與整併，雙方將攜手共同開發30MW以上光電案場，光電事業方面，包括互動式電子白板、面板模組、監控系統、觸控螢幕等產品線也都有所成長，儘管目前關稅不確定性依然存在，但公司成長動能依然令人期待。

銘旺科在轉型綠能事業有成，成功拓展東南亞市場，首案即拿下泰國當地上市公司Somboon Advance Technology Public Company Limited(SAT.BK)屋頂太陽能光電案。

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