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軍工為主流！晟田(4541)領先衝鋒

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎錢冠州 CSIA/CFTA

受到關稅議題等外在環境衝擊，國際股市及台股從上週下半週起出現轉弱走勢，台股正式跌破年線後繼續向下，頗有回測去年八月6日低點的機率，不過，大盤也不用太悲觀，目前恐慌性不理性賣壓 本週待利空出境即迎來報復性反彈，而預估四月初對等關稅過後，市場至少會迎接來跌深反彈，但目前著重在低檔景氣循環股為主，或具備未來發展性的軍工概念股，位置低檔而具備長期多頭機會，這就是未來可以走出波段行情的股票長相! 更要利用當前外在行情震盪劇烈的時刻來找機會逢低佈局。

台灣軍工題材股將會有相當大的想像空間，而且重點是股價仍在長線低基期，以晟田(4541)來說，短線股價走強，但如果以長期來的月K線來看，目前剛好在長線大抵剛剛突破頸線的位置，預估短線漲高後仍會拉回整理，但拉回要留意第二隻腳的買點浮現，未來軍工概念的基本面題材，將會逐步發酵，以台灣國防預算將要來GDP 3%來說，以2023年台灣GDP計算，國防經費必須高達 NT$8250億元~11800億元左右，那麼台灣國防經費必須比2025年的6470億元歷史新高，再提高約2000億~5000億左右的水準，那麼對於國內軍工股來說，就相當具備想像空間，指標股可觀察漢翔(2634)、晟田(4541)、千附精密(6829)、龍德造船(6753)等，都是可以注意拉回進場的指標股方向!

晟田(4541)為專注於航太及精密機械零組件的指標股之一，而今年下半年晟田也將持續擴充產能已因應波音生產限制的鬆綁。

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